Молодые активисты работают с руководством города. В Минске стартовал проект «Формула управления столицей»

Новости Беларуси. В Минске стартовал проект «Формула управления столицей». Он поможет молодым активистам «Белой Руси» познакомиться с системой государственного управления на примере местных исполнительных органов власти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На протяжении нескольких недель участники будут работать с руководством Мингорисполкома. Отметим, инициатива была высказана на встрече актива объединения с мэром столицы Владимиром Кухаревым. За каждым руководителем закреплены по два молодых человека. Ребята будут работать согласно графику: примут участие в ряде совещаний и встреч, выездных приемах, посещениях предприятий и организаций, а также объектов строительства.

Татьяна Рудозуб, учитель средней школы № 52:

Я могу сделать вывод, что это очень тяжелый, трудоемкий процесс. Очень тяжелая работа. Мы видим только красивую картинку на улицах нашего города. Мы видим какие-то результаты работы на экранах телевизоров, новостных каких-то сайтах, новостных площадках. Но за этим стоит на самом деле титанический труд. И это очень хорошо, что у нас, у молодежи, есть такая возможность получить информацию из первых уст.

Кристина Глинских, педагог-психолог Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко:

Мы успели побыть на приеме граждан вместе с Олегом Владимировичем. Кроме этого, сегодня мы посетили котельные Минска. Окунулись в его работу, поняли, насколько это тяжелая работа, насколько тяжело договариваться и охватывать все направления.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы еще одну видим серьезную задачу. Те молодые люди, которые нацелены, направлены в дальнейшем на работу в госорганы, сейчас занимают обычные должности. Будь это в наших коммунальных предприятиях, в учреждениях и так далее. Но уже понимали, к чему им готовиться, если они выбирают эту стезю руководителя. Готовить морально на то, что у человека практически не бывает свободного времени. Человек должен думать, прежде чем принять определенное решение.

К слову, встречи в рамках проекта будут проходить каждую среду. Наиболее активные представители молодежного актива попадут в перспективный кадровый резерв Мингорисполкома.