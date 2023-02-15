«Будет сплочённым народ – будет мир и согласие». Луцкий о подвиге воинов в Афганистане и памяти современных белорусов

Новости Беларуси. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня по всей Беларуси вспоминают подвиг воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг-реквием прошел и в Минске. Остров слез и его окрестности расцвели алыми гвоздиками – траурные венки несли активисты общественных организаций, представители государственных структур, а также ветераны, матери и вдовы.

Сегодня суждений о том, чем была война в Афганистане, много. Она не обошлась малой кровью: среди 14 тысяч погибших более 700 белорусов. Однако в нашей стране подвиг воинов-интернационалистов не оспаривают. Как отметил глава государства, только эти люди по-настоящему знают, насколько хрупок мир. В какую цену обошлось это знание и чем 10 лет в Афганистане стали для участников сражений? Узнавала наш корреспондент Полина Королева.

Двое сыновей – такую цену уплатила Вера Федоровна. Она до сих пор хранит письма, которые приходили из Афганистана. Всего 38 записок и все про непривычную природу, жаркую погоду или сослуживцев, ставших родными. Ни одной строки братья Кобликовы не написали про тяжелую долю. Наверное, не хотели лишний раз беспокоить тех, кто остался дома и не мог уснуть, даже если вокруг было тихо и мирно. Последний раз Вера Федоровна видела сына Колю 20 декабря 1984 года в Узбекистане во время присяги.

Вера Кобликова, мать погибших воинов-интернационалистов:

Письма написал уже с дороги, два письма написал, как они в Москву приехали, и цыгане сидели на ступенях. А им же холодно сидеть. Он пишет, что я все вещи с себя променял на фрукты. Он призван был в 1984 году, а погиб в 1985. 19 лет ему только исполнилось, и через месяц он погиб. Стоянка возле Кабула, после – дорога на юг. Несколько дней в Джалал-Абаде, снова переход – на этот раз к Пакистану. Сергей Добринский легко вспоминает дорогу к провинции Кунар, где стояла его бригада, но остальные фрагменты афганской кампании называет тяжелыми. Говорит, они, тогда 18-летние парни, воевали с бородатыми дядьками. Часто не доставало снаряжения и провизии, но сложнее всего было хоронить друзей.

Сергей Добринский, ветеран войны в Афганистане:

Вы, молодежь, кажетесь такими вот, все вам до одного места. А на самом деле, я вам скажу, придет ваше время, и вы будете, как и мы в свое время, воевать и защищать свою родину, мать, отца, детей, братьев, сестер. Все это будет. Так что не волнуйтесь – хорошее у вас поколение. А мы вам поможем, если коснется. В 2023 году воины-интернационалисты практически единственные, кто может рассказать о реалиях войны молодому поколению. Они проводят уроки мужества, встречаются с учащимися школ. И патриоты растут. Сегодня на острове слез много юных лиц.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

Чтобы защищать родину, надо уметь ее защищать. Кто может об этом рассказать? Только те люди, которые непосредственно принимали участие и с оружием в руках отстаивали интерес государства. «Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов. Самый необычный гараж, по совместительству – музей боевой славы, находится в Гомеле. Анатолий Вдовенко в составе мото-маневренной группы защищал советскую границу, участвовал в спецоперациях. Два года службы в Афганистане он сжал в выставочную экспозицию, где за 2022 год побывало около 1 300 человек, в основном дети и молодежь.

Анатолий Вдовенко, воин-интернационалист:

Кое-кто, конечно, из моих знакомых крутил пальцем у виска, мол, ничего у тебя не получится. Но появились и такие в том числе ветераны войны в Афганистане, друзья мои, которые прониклись идеей моего гаража боевой славы и помогли сначала мне сделать ремонт в гараже, а потом его оформить под гараж боевой славы. Если, не дай бог, будет агрессия в сторону нашей страны, я готов хоть завтра встать на защиту своей родной Беларуси. Современный мир заставляет по-другому смотреть на то, что происходило больше 30 лет назад. Терроризм, наркоторговля – то, с чем сражались советские войска, – никуда не делись. История циклична, но главная задача белорусского общества – избежать трагичных повторов.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мир неспокоен, нестабилен. Самое важное сегодня, чтобы остров, на котором мы находимся, чтобы нам сюда не добавлялись новые жертвы, чтобы матери, которые скорбно смотрят на могилы своих детей, чтобы этого не повторилось. Президент нам всем говорит, что нужно делать на своем месте свою работу. Будет сильной страна, будет сплоченным народ – будет мир и согласие. Мы сможем тогда созидать свое государство. Еще раз повторюсь, нам не нужны такие события, мы всегда говорим, что Беларусь – страна мирная и за мир.