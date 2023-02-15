Александр Турчин встретился с послом Ирана. О чём договорились?

Новости Беларуси. Минская область и Иран планируют расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По итогам 2023 года товарооборот между центральным регионом и Исламской Республикой вырос в 10,5 раз.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также новые перспективные направления.

Сегодня в Минской области реализуется ряд инвестиционных проектов с участием иранского капитала. И везде отмечается позитивная динамика. По словам губернатора, есть много направлений, которые могут быть интересны обеим сторонам. Посол, в свою очередь, поддержал инициативу развития межрегионального сотрудничества.

Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси:

На территории Минской области сегодня реализуется ряд успешных иранских проектов. В том числе в области сельского хозяйства, овцеводства, проект по производству краски. Мы видим перспективу и для дальнейшего развития сотрудничества между Минской областью и Ираном.