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Александр Турчин встретился с послом Ирана. О чём договорились?

15 февраля 2023 16:36
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Новости Беларуси. Минская область и Иран планируют расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По итогам 2023 года товарооборот между центральным регионом и Исламской Республикой вырос в 10,5 раз.  

Александр Турчин встретился с послом Ирана. О чём договорились?-1

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также новые перспективные направления.  

Александр Турчин встретился с послом Ирана. О чём договорились?-4

Сегодня в Минской области реализуется ряд инвестиционных проектов с участием иранского капитала. И везде отмечается позитивная динамика. По словам губернатора, есть много направлений, которые могут быть интересны обеим сторонам. Посол, в свою очередь, поддержал инициативу развития межрегионального сотрудничества.  

Александр Турчин встретился с послом Ирана. О чём договорились?-7

Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси:  
На территории Минской области сегодня реализуется ряд успешных иранских проектов. В том числе в области сельского хозяйства, овцеводства, проект по производству краски. Мы видим перспективу и для дальнейшего развития сотрудничества между Минской областью и Ираном.  

Александр Турчин встретился с послом Ирана. О чём договорились?-10

Отметим, основу экспорта в Иран составляют лесо- и пиломатериалы, фанера, двигатели, генераторы и силовые установки. В свою очередь, Минская область импортирует из Исламской Республики финики, инжир, ананасы, авокадо, орехи и овощи.  

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# Беларусь-Иран # общество # Александр Турчин # Саид Яри # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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