«Люди, считайте деньги». Нужны ли сельсоветам дополнительные полномочия?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Мы за кадром начали говорить, что иногда все-таки возникает такое ощущение, что люди с разных планет. Как мужчины и женщины, так чиновники и обычные люди. Мое мнение как журналиста, который все равно чем-то управлял, могу точно сказать: нет, не другие. Просто есть люди, которые несут за это ответственность. Когда ты привык к тому, что за тебя государство решает, а так устроено наше государство (и слава богу, что оно социальное), ты привыкаешь, что медицина бесплатная, транспорт ходит по расписанию, мусор за тобой убирают. Тогда что происходит? Можно не убирать, можно мусорить и можно в транспорте рвать скамейки.

Николай Щекин, политолог:

Александр Григорьевич Лукашенко как раз и поставил более комплексную задачу и вопрос. Ведь в чем проблема в целом? Когда Александр Григорьевич стал Президентом, он получил вот эту территорию. За эти годы благодаря ему сформировалась белорусская нация. А теперь, я думаю, что этот семинар-совещание стал отправной точкой формирования гражданского общества. Это ответственность. Как сформировать у человека ответственность перед собой, перед государством? Кирилл Казаков:

Перед собой сложнее. Алена Сырова, СТВ:

Помните, когда мы обсуждали конституционную реформу, когда были программы перед референдумом, мы очень много говорили, что наше общество, и 2020 год это показал, созрело к тому, чтобы принимать больше участия. Наше общество хочет какие-то действия совершать. Николай Щекин:

Говорили многие, но я говорил, что не готово. Кирилл Казаков:

Даже Президент говорил о перераспределении от губернаторов в район. Вам не хватает каких-то полномочий?