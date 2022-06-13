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Головченко о России: западная политика санкций ещё больше сплотила нас для противостояния новым угрозам

13 июня 2022 17:20
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия переходят на новую ступень союзной интеграции. Речь идет как о производственной кооперации, так и о финансовом, банковском, гуманитарном и культурном объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы развития наших стран 13 июня обсуждали на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве этой страны в Минске.

Со слов белорусского премьера Романа Головченко, наши государства – проверенные временем друзья и союзники. А западная политика санкций еще больше сплачивает Беларусь и Россию. Наши братья высоко ценят поддержку в части общих подходов по вопросам неделимой безопасности в регионе, двустороннее взаимодействие на площадках ведущих международных организаций. Планируется усилить дипломатическое присутствие со стороны россиян в нашей стране, а именно открыть Генеральное консульство в Гродно. У посольства Беларуси сейчас функционируют 11 отделений в российских регионах.

Головченко о России: западная политика санкций ещё больше сплотила нас для противостояния новым угрозам-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Западная политика санкций, которая была направлена на то, чтобы нас разъединить, оторвать от России ее исторических союзников, на деле еще больше сплотила наши страны для совместного противостояния новым вызовам и угрозам. Я уверен, что наши страны успешно пройдут этот непростой этап. Мы закалимся в этом горниле. Выйдем из него еще более крепкими, сильными и уверенными в себе и своем будущем.

Головченко о России: западная политика санкций ещё больше сплотила нас для противостояния новым угрозам-4

В 2022 году дипломатическим отношениям Беларуси и России исполняется 30 лет. Сегодня в Союзном государстве выполняются 28 отраслевых программ. Важные проекты реализуются и на уровне областей. На предстоящем Форуме регионов белорусы и россияне способны показать недоброжелателям, что сейчас наш союз крепок как никогда. На мероприятии планируется подписание колоссального числа контрактов.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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