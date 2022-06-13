Головченко о России: западная политика санкций ещё больше сплотила нас для противостояния новым угрозам

Новости Беларуси. Беларусь и Россия переходят на новую ступень союзной интеграции. Речь идет как о производственной кооперации, так и о финансовом, банковском, гуманитарном и культурном объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы развития наших стран 13 июня обсуждали на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве этой страны в Минске.

Со слов белорусского премьера Романа Головченко, наши государства – проверенные временем друзья и союзники. А западная политика санкций еще больше сплачивает Беларусь и Россию. Наши братья высоко ценят поддержку в части общих подходов по вопросам неделимой безопасности в регионе, двустороннее взаимодействие на площадках ведущих международных организаций. Планируется усилить дипломатическое присутствие со стороны россиян в нашей стране, а именно открыть Генеральное консульство в Гродно. У посольства Беларуси сейчас функционируют 11 отделений в российских регионах.