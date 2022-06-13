«Человек не пускает в квартиру». С какими проблемами сталкиваются специалисты при капитальном ремонте?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Как оценивается эффективность работы госоргана?

Алена Сырова, СТВ:

Понятно, что люди приходят с очень разными просьбами. Есть профессиональные жалобщики, есть люди с реальными проблемами. Есть те, кто просто любит пообщаться, поговорить. С какими обращениями приходят люди? Процент профессиональных жалобщиков снижается? Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Обычный рабочий человек оценивает работу государственного органа, допустим, администрации Заводского района, не по доведенным социально-экономическим показателям, хотя это важно. А насколько быстро местные органы власти среагируют на замечание: навести порядок в подъезде, обустроить прилегающую территорию. То есть то, с чем он сталкивается ежедневно. Потребительское отношение. Как оно проявляется в Беларуси? Алена Сырова:

Разве сам гражданин не должен быть заинтересован, чтобы навести порядок? Есть вещи, которые мы не в силах сами решить, тогда нужно обратиться к специалистам. Но, может, тогда и относиться будем к деревьям и имуществу в подъезде иначе?

Сергей Масляк:

Очень обидно зачастую за такое потребительское отношение. Приведу пример. Микрорайон Чижовка-6А, это новый микрорайон, где живет довольно много сотрудников СМИ. И один из сотрудников после форума написала пост, что верно отметил глава государства о потребительском отношении. В каком плане? Мы в прошлом году открыли зону отдыха «Жара» вдоль улицы Корзюки. Эффектно открыли, очень много туда сил и средств предприятий и организаций было вложено, но то, как ведут себя зачастую люди, отдыхая там, оставляя после себя мусор, и без всякого уважения относятся к труду обычных дворников. Мы перестаем замечать их работу в повседневной жизни, думая, что это происходит само собой. Но надо прийти, убрать. Почему так сложно в пустой контейнер, который находится рядом, занести после пикника остатки пиршества? В этом сложности особой нет, зависит больше от воспитания человека. Я всегда был убежден, что добросовестных граждан у нас намного больше, чем не очень добросовестных. Проблемы при капитальном ремонте. Какие и почему появляются? Сергей Масляк:

Продолжая тему профессиональных жалобщиков, я бы хотел остановиться на людях, которые рождают эти обращения. Приведу в пример капитальные ремонты. Заводской район занимает второе место по ветхости жилья. На балансе наших служб находится только ЖКХ более 900 домов. Если же с СПК и товариществами собственников, то это более 1 000. В этом году мы планируем выполнить показатель в размере 164 200 квадратных метров – ввести площадей после капитального ремонта. Но с чем мы сталкиваемся? Заходя на капитальный ремонт, зачастую нас человек не пускает в квартиру, чтобы мы выполнили те или иные работы. Из-за этого создаются прецеденты, рождаются жалобы и, как следствие, сдвигается на определенный срок капитальный ремонт. Из-за одного человека.