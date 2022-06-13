«Человек не пускает в квартиру». С какими проблемами сталкиваются специалисты при капитальном ремонте?
Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».
Как оценивается эффективность работы госоргана?
Алена Сырова, СТВ:
Понятно, что люди приходят с очень разными просьбами. Есть профессиональные жалобщики, есть люди с реальными проблемами. Есть те, кто просто любит пообщаться, поговорить. С какими обращениями приходят люди? Процент профессиональных жалобщиков снижается?
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Обычный рабочий человек оценивает работу государственного органа, допустим, администрации Заводского района, не по доведенным социально-экономическим показателям, хотя это важно. А насколько быстро местные органы власти среагируют на замечание: навести порядок в подъезде, обустроить прилегающую территорию. То есть то, с чем он сталкивается ежедневно.
Потребительское отношение. Как оно проявляется в Беларуси?
Алена Сырова:
Разве сам гражданин не должен быть заинтересован, чтобы навести порядок? Есть вещи, которые мы не в силах сами решить, тогда нужно обратиться к специалистам. Но, может, тогда и относиться будем к деревьям и имуществу в подъезде иначе?
Сергей Масляк:
Очень обидно зачастую за такое потребительское отношение. Приведу пример. Микрорайон Чижовка-6А, это новый микрорайон, где живет довольно много сотрудников СМИ. И один из сотрудников после форума написала пост, что верно отметил глава государства о потребительском отношении. В каком плане? Мы в прошлом году открыли зону отдыха «Жара» вдоль улицы Корзюки. Эффектно открыли, очень много туда сил и средств предприятий и организаций было вложено, но то, как ведут себя зачастую люди, отдыхая там, оставляя после себя мусор, и без всякого уважения относятся к труду обычных дворников. Мы перестаем замечать их работу в повседневной жизни, думая, что это происходит само собой. Но надо прийти, убрать. Почему так сложно в пустой контейнер, который находится рядом, занести после пикника остатки пиршества? В этом сложности особой нет, зависит больше от воспитания человека. Я всегда был убежден, что добросовестных граждан у нас намного больше, чем не очень добросовестных.
Проблемы при капитальном ремонте. Какие и почему появляются?
Сергей Масляк:
Продолжая тему профессиональных жалобщиков, я бы хотел остановиться на людях, которые рождают эти обращения. Приведу в пример капитальные ремонты. Заводской район занимает второе место по ветхости жилья. На балансе наших служб находится только ЖКХ более 900 домов. Если же с СПК и товариществами собственников, то это более 1 000. В этом году мы планируем выполнить показатель в размере 164 200 квадратных метров – ввести площадей после капитального ремонта. Но с чем мы сталкиваемся? Заходя на капитальный ремонт, зачастую нас человек не пускает в квартиру, чтобы мы выполнили те или иные работы. Из-за этого создаются прецеденты, рождаются жалобы и, как следствие, сдвигается на определенный срок капитальный ремонт. Из-за одного человека.
Алена Сырова:
А чем аргументируют?
Сергей Масляк:
Вы мне не так поклеите обои, вы не той краской покрасите. У меня ламинат, а у вас это не предусмотрено. Но когда мы человеку объясняем, правда, не до всех это доходит, но когда нормально человеку объясняешь, что это таким образом и в такой срок будет сделано, как правило, он соглашается.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это от неинформированности? Люди просто не знают? Очень много было посвящено на семинаре вопросам взаимодействия со СМИ: открытости, разговору. Представители власти не всегда доносят, может, поэтому?
Сергей Масляк:
Что касается Заводского района, мы за последние два года пересмотрели свои подходы к капитальному ремонту. Начиная с весенне-осеннего осмотра, мы уже на этой стадии подключаемся, создана комиссия, которую я возглавляю. Начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая разговором с генподрядчиком, мы эту работу ведем. Сегодня недостатка в информированности нет. За каждым объектом закреплен конкретный специалист, есть контактные номера, телефоны, еженедельно проходят рабочие встречи с предприятиями, с генподрядчиком. Думаю, что тут вопросов не должно быть.
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