50% вопросов – из сферы ЖКХ. Председатель Светлогорского райисполкома рассказал, с чем обращаются граждане

Кирилл Казаков, СТВ: Скажите, пожалуйста, вот тоже об этом многие журналисты говорили, да и не только журналисты, и экспертное сообщество – о том, что белорусы немножко устали от высокой политики. Когда у нас революция, попытка мятежа, когда война в Украине, когда еще что-то. То есть вот эта вся история, с которой в том числе и мы, журналисты, столкнулись, нам нужно было каким-то образом отстаивать страну. И где-то на мелкие проблемы немножко стали не то что бы забывать или забивать, но в сравнении с этим… Раньше бордюры где-то не покрашены, асфальт лежал – мы об этом больше говорили. Сейчас мы бросились защищать страну. Наверное, это правильно. Но люди немножко устали. И вот сейчас где-то они начинают к этому возвращаться. И может быть, мы забыли или же все-таки эти проблемы решаются?

Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского районного исполнительного комитета:

Я хочу сказать, проблемы, конечно же, решаются. То есть никто не отворачивается от проблем. И поверьте, да, из опыта своей работы могу сказать, что людей волнует лампочка в подъезде не горящая, волнует вода, которая не вовремя пришла или не так. Одна из секций, на которой я присутствовал – это, конечно, ЖКХ. Наверное, если взять по Светлогорскому району, который я возглавляю, то есть основная проблема и основной объем обращений – это где-то 50 %. Хочу сказать, что в этом году начало снижаться, такая тенденция пошла, что мы немножко подтянули те проблемы, которые люди задают. Вот она в той сфере лежит, то есть ЖКХ, каких-то бытовых абсолютно человеческих проблем. И надо понимать, что мы не можем разговаривать с людьми… Вы начали сегодня именно с этого вопроса. Я хочу сказать, что нельзя давать пустых обещаний. Нельзя говорить людям, что сделаем, и забывать про них. То есть это возвращается таким негативом, таким непониманием.

Кирилл Казаков:

Есть объективные причины, почему мы что-то не сделали. Можно обещать, хотеть это сделать, но не сделать. У нас чиновники пообещали и отмолчались. Даже если есть объективная причина, почему это не сделано. И люди начинают уставать от этого. «Ну, как всегда».

Дмитрий Алейников:

С каждым годом доверие к власти растет. По выполненным обещаниям 2020 год очень сильно показал, когда мы выходили, когда на площади люди вышли, когда человек берет телефон и читает какой-то фейк, как кого-то бьют, унижают, очень сложно возражать. Из толпы выходит пенсионерка, которая говорит, что это совсем не так. «Вы послушайте, я ему верю. Я ему верю не потому что он может солгать. Я пришла на прием, он решил мою проблему».