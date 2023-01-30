«Люди, которые к нам замечательно относятся». Как закрепить сотрудничество с Африканским континентом?
Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о взаимоотношениях с государствами дальней дуги. Дальняя, она на то и дальняя, близкие отношения очень сложно складываются. Не каждый раз же Президент будет лететь в Венесуэлу или как когда она посещал Кубу или Эквадор. Сейчас мы понимаем, что ситуация в Кубе и Эквадоре совершенно другая. Как наладить отношения с этими странами дальней дуги, чтобы они были стабильными. Даже несмотря ни на что, Венесуэла, вроде бы близкая к нам по менталитету и пониманию, подвергается таким идеологическим бомбардировкам, потому что нефти много. И уже со стороны Франции признали, и со стороны Америки, и Гуайдо уже отказался от своей власти. Вроде все у них там хорошо. Но нам же отношения как-то надо поддерживать, мы вот в Зимбабве слетали, а как это Зимбабве закрепить за Беларусью?
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь, конечно же, нужно, приходя на определенный рынок, с точки зрения экономики цепляться как можно крепче, рассматривать те или иные моменты и учитывать менталитет той или иной страны. Люди в странах африканского континента несколько другие в экономическом плане, ведения переговоров и так далее. Они любят живое общение.
Алена Сырова, СТВ:
Короче, Александру Григорьевичу придется устраивать марш-броски на африканский континент.
Анатолий Насеня:
Да, это как раз один из моментов, которые должны сближать. Это люди, которые к нам замечательно относятся.
Алена Сырова:
А мы не лукавим, когда говорим, что они к нам замечательно относятся? Может, они нас вообще не знают.
Кирилл Казаков:
Я вам приведу пример страны, к которой все хорошо относятся и как удержать страны дальней дуги на хорошем расстоянии. США – 200 военных баз по всему миру. Все страны, где находятся военные базы, хорошо относятся к Америке, будь у них «Гомсельмаш», они бы с радостью покупали, что, не так?
Анатолий Насеня:
С Африкой это не так. Мы видим, как идет отторжение на фоне того примера, который вы сейчас привели. Мы видим, как активно страны Африки и Россия идут в ответ как раз таки в нашу сторону.
Кирилл Казаков:
Мы все в таких радужно-ванильных цветах описываем, как нас ждут в Африке, как мы можем работать в Азии, Латинской Америке. И даже слово «менталитет» мало что значит, потому что везде нужна какая-то финансовая подоплека. То есть они должны иметь какую-то выгоду от нашей работы. Вот какая выгода от продажи тех же комбайнов у них? Ладно, у нас. Мы-то уже поняли, мы продаем свои комбайны, имеем разный бизнес. Потому что мы расширяем, грубо говоря, свою географию, чтобы обезопасить себя. А им-то какая разница? Ну купили они американцев, вы говорите: менталитет. Да какой менталитет! Деньги – менталитет.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Необязательно. А если вы обучались, предположим, как раньше, в Москве, в Минске учились. А потом даже я приезжала во Вьетнам…
Кирилл Казаков:
Ирина Васильевна, избранный вчера президент Чехии говорит по-русски, но ненавидит Россию, поэтому это ничего не значит.
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