«Так называемый widely-held». Какая модель управления популярна в мировых корпорациях и приживётся ли она у нас?

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Когда мы ориентируемся на вопрос собственности, кому принадлежит, и приводим в пример транснациональные корпорации, здесь нужно понимать, что несмотря на то, что они работают в столь разных юрисдикциях, применяют различные механизмы оптимизации налогообложения и прочее. Тем не менее головные офисы являются в большей своей части резидентами конкретных стран. И, что важно, в этих странах практикуется так называемый widely-held, то есть распыленная форма собственности. Там, действительно, большее значение имеет топ-менеджмент, нежели акционеры, которые владеют компанией. У нас этот корпоративный менеджмент и эти подходы, они не прижились. Их пытались в одно время раньше через банковский сектор заводить. У нас есть все-таки определенные выделенные, концентрированные владельцы. Но все-таки эти вопросы владения, голоса и управления в распределении собственности, конфигурации активов даже при нашей модели вполне успешно работают. Я не думаю, что это такая ключевая загвоздка. В определенной степени она меняет, делает поправки на то, как реализуется мобильность капитала, то есть в наших странах, где доля государства достаточно высока, особенно в крупном промышленном производстве. Если обычный мелкий, средний инвестор ориентируется на базовую модель «риск – доходность», и риск для него есть некий внешний фактор, безусловно, в нашем случае государство может влиять на совокупный риск в экономике. Здесь требуются просто некоторые определенные формы специальных инвестиционных соглашений, оговаривающих эти нюансы. И между государством, между флагманами, корпорациями такое вполне возможно. И мы сейчас видим, что в рамках тех процессов, которые активизируются по специализации кооперации, эти процессы будут идти.