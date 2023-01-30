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«Так называемый widely-held». Какая модель управления популярна в мировых корпорациях и приживётся ли она у нас?

30 января 2023 17:47
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Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.  

Кирилл Казаков, СТВ:
Наверное, наши трактора и комбайны убирают лучше и больше всех, но какая разница, кому принадлежит предприятие: транснациональной корпорации или белорусскому государству? Логика наших товарищей, которые у нас пытались мятеж устроить. Налоги куда, в страну? В страну. Люди, которые работают, белорусы? Белорусы. Компанию можно назвать белорусской? Отчасти, да. В принципе, все выгоды здесь. Какая разница, кому принадлежит?

«Так называемый widely-held». Какая модель управления популярна в мировых корпорациях и приживётся ли она у нас?-1

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Когда мы ориентируемся на вопрос собственности, кому принадлежит, и приводим в пример транснациональные корпорации, здесь нужно понимать, что несмотря на то, что они работают в столь разных юрисдикциях, применяют различные механизмы оптимизации налогообложения и прочее. Тем не менее головные офисы являются в большей своей части резидентами конкретных стран. И, что важно, в этих странах практикуется так называемый widely-held, то есть распыленная форма собственности. Там, действительно, большее значение имеет топ-менеджмент, нежели акционеры, которые владеют компанией. У нас этот корпоративный менеджмент и эти подходы, они не прижились. Их пытались в одно время раньше через банковский сектор заводить. У нас есть все-таки определенные выделенные, концентрированные владельцы. Но все-таки эти вопросы владения, голоса и управления в распределении собственности, конфигурации активов даже при нашей модели вполне успешно работают. Я не думаю, что это такая ключевая загвоздка. В определенной степени она меняет, делает поправки на то, как реализуется мобильность капитала, то есть в наших странах, где доля государства достаточно высока, особенно в крупном промышленном производстве. Если обычный мелкий, средний инвестор ориентируется на базовую модель «риск – доходность», и риск для него есть некий внешний фактор, безусловно, в нашем случае государство может влиять на совокупный риск в экономике. Здесь требуются просто некоторые определенные формы специальных инвестиционных соглашений, оговаривающих эти нюансы. И между государством, между флагманами, корпорациями такое вполне возможно. И мы сейчас видим, что в рамках тех процессов, которые активизируются по специализации кооперации, эти процессы будут идти.

«Так называемый widely-held». Какая модель управления популярна в мировых корпорациях и приживётся ли она у нас?-4

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# Экономика # общество # Виталий Демиров # Кирилл Казаков # Фотофакт

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