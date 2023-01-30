Как нам выйти на африканский рынок, имея в конкурентах США и Россию? Ответил профессор ФМО БГУ

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Ирина Новикова: раньше США пытались запугивать африканские страны. Сейчас они предлагают реальные проекты. Читайте здесь.

Кирилл Казаков, СТВ:

Послушайте, я понимаю все прекрасно, действительно, большой потенциал, но вот есть пример. Когда господин Каддафи захотел ввести единую африканскую валюту, обеспеченную долларом, это вызвало крайне неудобное отношение к нему со стороны американцев. И в Ливии устроили революцию. Как бы все все же прекрасно понимают. То есть это большой континент, богатый континент. Однако там столько мнений и столько людей, которые могут принимать решения не в пользу России и не в пользу Беларуси. И вот, Ирина Васильевна говорит, там действительно столько всего в земле есть, что я почему-то как бы боюсь, что нам придется конкурировать не с зимбабвийским народом, условно говоря, а с американцами, у которых есть очень много денег. Как нам на этом рынке находиться, именно таких конкурентов видя перед собой?