Как нам выйти на африканский рынок, имея в конкурентах США и Россию? Ответил профессор ФМО БГУ

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Ирина Новикова: раньше США пытались запугивать африканские страны. Сейчас они предлагают реальные проекты. Читайте здесь.
Кирилл Казаков, СТВ:
Послушайте, я понимаю все прекрасно, действительно, большой потенциал, но вот есть пример. Когда господин Каддафи захотел ввести единую африканскую валюту, обеспеченную долларом, это вызвало крайне неудобное отношение к нему со стороны американцев. И в Ливии устроили революцию. Как бы все все же прекрасно понимают. То есть это большой континент, богатый континент. Однако там столько мнений и столько людей, которые могут принимать решения не в пользу России и не в пользу Беларуси. И вот, Ирина Васильевна говорит, там действительно столько всего в земле есть, что я почему-то как бы боюсь, что нам придется конкурировать не с зимбабвийским народом, условно говоря, а с американцами, у которых есть очень много денег. Как нам на этом рынке находиться, именно таких конкурентов видя перед собой?
Андрей Русакович, профессор кафедры евразийских исследований факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все правильно. И более того, надо учитывать сложную политическую обстановку. Например, в Северной Африке сейчас прогнозируется вторая часть той революции, которую мы называем «арабской весной». Есть такие предпосылки, условно говоря. Регион очень сложный. В том числе и в политическом плане. Но работать надо. И здесь подчеркнуть надо следующие моменты. Конечно, надо создавать все механизмы дипломатического, экономического присутствия. Именно механизмы. Институты, двусторонние комиссии. Надо использовать опыт России и Евразийского экономического союза.
Андрей Русакович: африканский континент – это приличные ресурсы, очень солидный рынок. Читайте здесь
.
Евразийский экономический союз в последнее время активно формирует двусторонние соглашения в рамках зон свободной торговли, в том числе это может касаться и тех стран, которые в Африке находятся. Там есть свои интеграционные объединения, выход через интеграционное объединение, например, экономическое сообщество Западной Африки, более комфортен, эффективен иногда, чем межгосударственные отношения. То есть это стандартная работа. Во многом она начинается с узнавания страны: менталитет, культура, история, культура бизнеса – все это наши сотрудники, которые там работают, должны знать.
Подписывайтесь на нас в Telegram!