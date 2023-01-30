«Об этом говорит и пример Китая». Почему важно именно сейчас занимать нишу на африканском рынке?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Алена Сырова, СТВ:
Но вот с точки зрения политической и вообще в целом трендов и моды я, когда мы готовились к этой программе и когда в принципе стало известно, что глава государства поедет в такое турне, обычно мы же что видим в наших новостных лентах и мнения наших, так сказать, оппонентов? Ирония, смех, троллинг. У них там всевозможные шутки, сравнения о том, кто с кем встречается. И, мол, вот уровень – Зимбабве.
Кирилл Казаков, СТВ:
Беднейшая страна с такой инфляцией.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
А Китай был несколько десятков лет? Вспомним, смеялись тогда, что такое Китай.
Алена Сырова:
Так вот, сейчас я как-то такого не заметила. Почему? Андрей Владимирович, стали серьезнее относиться и понимать, насколько важны голоса на доселе малоизвестном континенте? Или что-то еще изменилось?
Андрей Русакович, профессор кафедры евразийских исследований факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Проблема в том, что Африка, как и многие другие регионы – это растущий рынок. И это очень много определяет. Тот, кто раньше придет, да, там самые жесткие, пожалуй, в мире условия торговли, очень непростые условия размещения инвестиций, если мы будем об этом думать. Это весьма сложно. Но надо понимать, что войдя один раз, уже можно расширять поле работы. И через лет 5-10 это могут быть, я подчеркиваю, при соответствующей работе совершенно другие результаты. Об этом говорит и пример Китая, который реализует там инфраструктурные проекты и во многих странах Африки.
Кирилл Казаков:
Слушайте, в Китае денег побольше, чем у нас.
Андрей Русакович:
Конечно, побольше. Но Китай – это наш стратегический партнер. Его опыт и поддержку, и конкуренцию надо использовать себе на пользу. Я бы так сказал.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Мы пытаемся все равно там остаться». Зачем Беларуси продавать в Африку бумагу и картон?
Ирина Новикова: раньше США пытались запугивать африканские страны. Сейчас они предлагают реальные проекты
«Вы нам кобальт, алмазы, платину». Как африканские страны могут рассчитываться с Беларусью?