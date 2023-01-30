«Об этом говорит и пример Китая». Почему важно именно сейчас занимать нишу на африканском рынке?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу « По существу » эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Алена Сырова, СТВ:

Но вот с точки зрения политической и вообще в целом трендов и моды я, когда мы готовились к этой программе и когда в принципе стало известно, что глава государства поедет в такое турне, обычно мы же что видим в наших новостных лентах и мнения наших, так сказать, оппонентов? Ирония, смех, троллинг. У них там всевозможные шутки, сравнения о том, кто с кем встречается. И, мол, вот уровень – Зимбабве.

Кирилл Казаков, СТВ:

Беднейшая страна с такой инфляцией.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

А Китай был несколько десятков лет? Вспомним, смеялись тогда, что такое Китай.

Алена Сырова:

Так вот, сейчас я как-то такого не заметила. Почему? Андрей Владимирович, стали серьезнее относиться и понимать, насколько важны голоса на доселе малоизвестном континенте? Или что-то еще изменилось?