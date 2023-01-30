Может ли маленькая Беларусь прокормить целую Африку? Ответил Вадим Шогойко

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я вернусь к тем же каналам, которые про нас всегда пишут только плохо. Они говорят: ну как маленькая Беларусь может накормить тот же самый африканский континент? Когда читаешь статистику, например, экономических топов стран развития и поставки той или иной продукции по миру, оказывается, что маленькая Голландия входит в топ-3 стран, которые известны своим продовольствием по всему миру. Она еще делает, одна из двух стран, станки, на которых микрочипы производятся – тоже уникальная такая история. Но Голландия кормит всех. Мы все знаем, например, по концу 1990-х новозеландское и австралийское масло сливочное, аргентинскую говядину – доезжало как-то. Получается, что Голландия накормить может, а Беларусь не может? Так, может, может Беларусь накормить всех?

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Про весь мир, конечно, сложно говорить, но обеспечить значительную часть населения мы в состоянии. У нас тоже достаточно пользующихся спросом продуктов. Мы можем экспортировать и сыры, и экспортируем их в достаточном количестве. То же масло, которое достаточно активно конкурирует и с Новой Зеландией.