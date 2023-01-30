Может ли маленькая Беларусь прокормить целую Африку? Ответил Вадим Шогойко
Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я вернусь к тем же каналам, которые про нас всегда пишут только плохо. Они говорят: ну как маленькая Беларусь может накормить тот же самый африканский континент? Когда читаешь статистику, например, экономических топов стран развития и поставки той или иной продукции по миру, оказывается, что маленькая Голландия входит в топ-3 стран, которые известны своим продовольствием по всему миру. Она еще делает, одна из двух стран, станки, на которых микрочипы производятся – тоже уникальная такая история. Но Голландия кормит всех. Мы все знаем, например, по концу 1990-х новозеландское и австралийское масло сливочное, аргентинскую говядину – доезжало как-то. Получается, что Голландия накормить может, а Беларусь не может? Так, может, может Беларусь накормить всех?
Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Про весь мир, конечно, сложно говорить, но обеспечить значительную часть населения мы в состоянии. У нас тоже достаточно пользующихся спросом продуктов. Мы можем экспортировать и сыры, и экспортируем их в достаточном количестве. То же масло, которое достаточно активно конкурирует и с Новой Зеландией.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Вы все время говорите об экспорте продовольствия. Почему вы забыли про наши удобрения? Я хочу сказать, что в Зимбабве очень истощена земля. Они там не совсем правильно вели земледелие.
Кирилл Казаков:
Я думаю, это не они. До 1980 года это была колония.
Ирина Новикова:
Они очень испортили за последние 20 лет, когда занялись реприватизацией. В общем, не будем касаться этого – есть плохая земля. Поэтому, я думаю, когда возникает вопрос о наших калийных, наших азотных удобрениях, у нас и в Гомеле есть завод, который занимается добавками, следует подумать об экспорте именно такого рода товаров. И накормить – необязательно поставлять свою продукцию. Мы технологии сельскохозяйственные можем предоставить.
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