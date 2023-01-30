«Мы заходим туда через наших партнёров – трейдеров». Как белорусские предприятия попадают на рынок Африки?

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Алена Сырова, СТВ:

А с кем конкурируете вы в своей сфере, кто еще может составить нам конкуренцию?

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Вы говорите про африканский рынок?

Кирилл Казаков, СТВ:

Да все страны дальней дуги. У нас, например, здесь финская бумага очень известна.

Алена Сырова:

Насколько выгодно туда продавать ту же бумагу, картон? Мы говорим, что Африка менее платежеспособна, чем те же европейцы. И, условно, финнам бумагу выгодней продать белорусам, которые гарантированно рассчитаются за нее денежками, чем куда-то туда, за тридевять земель, везти. Поэтому не все решаются. Так кто?