«Мы заходим туда через наших партнёров – трейдеров». Как белорусские предприятия попадают на рынок Африки?

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Алена Сырова, СТВ:
А с кем конкурируете вы в своей сфере, кто еще может составить нам конкуренцию?
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Вы говорите про африканский рынок?
Кирилл Казаков, СТВ:
Да все страны дальней дуги. У нас, например, здесь финская бумага очень известна.
Алена Сырова:
Насколько выгодно туда продавать ту же бумагу, картон? Мы говорим, что Африка менее платежеспособна, чем те же европейцы. И, условно, финнам бумагу выгодней продать белорусам, которые гарантированно рассчитаются за нее денежками, чем куда-то туда, за тридевять земель, везти. Поэтому не все решаются. Так кто?
Александр Пшенный:
Это весь мир, и финны те же самые, и Российская Федерация, и наши производители, и шведы – абсолютно все производители, которые есть в мире, с теми мы и конкурируем. Зачастую мы заходим туда через наших партнеров – трейдеров так называемых.
Алена Сырова:
Та же история, что и с сельхозтехникой.
Александр Пшенный:
И ничего в этом плохого нет. Поэтому мы предлагаем лучшие условия в плане той же и цены, и дополнительных услуг по логистике и еще по каким-то вопросам, которые позволяют нам быть конкурентными с теми же финнами. У финнов себестоимость повыше.
Кирилл Казаков:
Они будут говорить: мы на премиальные рынки, а Зимбабве не премиальный. Вот ЮАР еще ладно, а тут.
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