Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия»

Новости Беларуси. Союзное государство находится в лидерах среди интеграционных объединений. Это глава государства подчеркнул в ходе Высшего госсвета, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Союзное государство находится в лидерах среди интеграционных объединений. Это глава государства подчеркнул в ходе Высшего госсвета, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне двустороннюю повестку Президенты обсудили во время личной встречи. Переговоры были достаточно продолжительными. Их итоги Александр Лукашенко озвучил в начале сегодняшнего заседания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, вы знаете, что мы с Владимиром Владимировичем вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, как говорят журналисты, закрытого характера. Они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства. Я полагаю и Владимир Владимирович об этом говорил, что это были результативные переговоры. По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы это все услышите и увидите.
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