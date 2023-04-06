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Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия»

06 апреля 2023 13:27
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Новости Беларуси. Союзное государство находится в лидерах среди интеграционных объединений. Это глава государства подчеркнул в ходе Высшего госсвета, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия»-1

Накануне двустороннюю повестку Президенты обсудили во время личной встречи. Переговоры были достаточно продолжительными. Их итоги Александр Лукашенко озвучил в начале сегодняшнего заседания.

Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, вы знаете, что мы с Владимиром Владимировичем вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, как говорят журналисты, закрытого характера. Они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства. Я полагаю и Владимир Владимирович об этом говорил, что это были результативные переговоры. По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы это все услышите и увидите.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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