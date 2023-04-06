Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, вы знаете, что мы с Владимиром Владимировичем вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, как говорят журналисты, закрытого характера. Они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства. Я полагаю и Владимир Владимирович об этом говорил, что это были результативные переговоры. По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы это все услышите и увидите.

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