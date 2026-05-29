В Беларуси прошел второй день централизованных испытаний

За тем, как проходил этот непростой экзаменационный день, в одном из пунктов тестирования следил Даниил Дроботов.

Позади еще один важнейший шаг для тысяч выпускников по всей стране. В Беларуси завершился второй день совмещенного централизованного экзамена и централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня молодые люди сдавали обязательные государственные языки – русский и белорусский. К сожалению, первый день испытаний показал, что не все были готовы играть по правилам: из-за мобильных телефонов и шпаргалок аудитории пришлось покинуть нескольким абитуриентам. Этот факт заставил Комитет государственного контроля серьезно усилить меры безопасности на всех площадках.

Второй день испытаний объединил более 59 тысяч выпускников по всей Беларуси, которые сдавали русский и белорусский языки.

Роман Родкевич, учащийся Гимназии №11 Минска имени И.Д. Черняховского:

Целый год готовился, в школе готовился, на РТ ходил, тоже писал. Собираюсь в БГЭУ на экономику. Планирую на баллов 70-80 написать.

Пока будущие экономисты просчитывали свои шансы на поступление, абитуриенты БГУИР штурмовали другие вершины. В корпуса этого вуза сегодня пришли почти 1900 человек – будущие инженеры, IT-специалисты и программисты. И хотя эти молодые люди тоже привыкли доверять строгой логике, перед дверями аудиторий эмоции все равно брали верх.