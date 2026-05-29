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В Беларуси прошел второй день централизованных испытаний

29 мая 2026 17:36
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Позади еще один важнейший шаг для тысяч выпускников по всей стране. В Беларуси завершился второй день совмещенного централизованного экзамена и централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня молодые люди сдавали обязательные государственные языки – русский и белорусский. К сожалению, первый день испытаний показал, что не все были готовы играть по правилам: из-за мобильных телефонов и шпаргалок аудитории пришлось покинуть нескольким абитуриентам. Этот факт заставил Комитет государственного контроля серьезно усилить меры безопасности на всех площадках.

За тем, как проходил этот непростой экзаменационный день, в одном из пунктов тестирования следил Даниил Дроботов.

В Беларуси прошел второй день централизованных испытаний-2

Второй день испытаний объединил более 59 тысяч выпускников по всей Беларуси, которые сдавали русский и белорусский языки.

В Беларуси прошел второй день централизованных испытаний-4

Роман Родкевич, учащийся Гимназии №11 Минска имени И.Д. Черняховского:
Целый год готовился, в школе готовился, на РТ ходил, тоже писал. Собираюсь в БГЭУ на экономику. Планирую на баллов 70-80 написать.

Пока будущие экономисты просчитывали свои шансы на поступление, абитуриенты БГУИР штурмовали другие вершины. В корпуса этого вуза сегодня пришли почти 1900 человек – будущие инженеры, IT-специалисты и программисты. И хотя эти молодые люди тоже привыкли доверять строгой логике, перед дверями аудиторий эмоции все равно брали верх.

В Беларуси прошел второй день централизованных испытаний-6

Здравствуйте, подскажите, как готовились…
– Нет. 

Даниил Дроботов, корреспондент:
Поговорить с ребятами сегодня не всегда получается, потому что они очень волнуются. И в целом это выглядит как суеверие, прямо как у спортсменов перед важным матчем. Они боятся спугнуть удачу и даже не смотрят на камеру. 

В Беларуси прошел второй день централизованных испытаний-8

Справиться со стрессом и устоять перед искушением списать удается не всем. В первый день испытаний из аудиторий по всей стране удалили 14 человек за телефоны, наушники, смарт-очки и шпаргалки. Чтобы предотвратить подобные нарушения сегодня, сотрудники Комитета госконтроля заранее взяли под особый контроль каждую аудиторию. Читайте здесь. 

Далее смотрите в видео.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Образование в Беларуси

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