«Управление в нетрезвом состоянии». Что грозит пьяному велосипедисту?
Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если человек в нетрезвом виде едет на велосипеде, его остановили сотрудники ГАИ, отберут у него какие-то права? Штраф, что?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Водительские права, например, если есть.
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Нет, водительские права не отберут. Но в случае совершения правонарушений, правил дорожного движения в том числе, существует ответственность велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и управляющего этим транспортным средством.
Юлия Самусенко:
Электросамокат?
Сергей Бабич:
Электросамокат – то же самое, ответственность.
Алеся Лакина:
Какая ответственность?
Сергей Бабич:
За управление в нетрезвом состоянии штраф от 3 до 5 базовых величин.