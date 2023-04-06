«Управление в нетрезвом состоянии». Что грозит пьяному велосипедисту?

Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i».