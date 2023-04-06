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«Управление в нетрезвом состоянии». Что грозит пьяному велосипедисту?

06 апреля 2023 16:50
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Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Управление в нетрезвом состоянии». Что грозит пьяному велосипедисту?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если человек в нетрезвом виде едет на велосипеде, его остановили сотрудники ГАИ, отберут у него какие-то права? Штраф, что?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Водительские права, например, если есть.

«Управление в нетрезвом состоянии». Что грозит пьяному велосипедисту?-4

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Нет, водительские права не отберут. Но в случае совершения правонарушений, правил дорожного движения в том числе, существует ответственность велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и управляющего этим транспортным средством.

Юлия Самусенко:
Электросамокат?

Сергей Бабич:
Электросамокат – то же самое, ответственность.

Алеся Лакина:
Какая ответственность?

Сергей Бабич:
За управление в нетрезвом состоянии штраф от 3 до 5 базовых величин.

# Правила дорожного движения # общество # Алеся Лакина # Юлия Самусенко # Сергей Бабич # Фотофакт

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