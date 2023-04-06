«Нас интересует хлор». Какой должна быть вода в бассейне, чтобы там можно было плавать?
Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы.
Перед тем как приступить к плаванию, одним из важных моментов является контроль качества воды. Этим занимается медицинская сестра.
Алла Климович, медсестра физкультурно-оздоровительного комплекса «АкваМарин»:
Прежде чем разрешить посещение бассейна детям и всем остальным посетителям, мы должны знать, куда мы их погружаем. Нас интересует хлор на первом плане, потому что пары хлора очень ядовитые и отравление наступает мгновенно. То есть это основной показатель, когда мы должны бить тревогу при малейшем нарушении. Перед началом рабочего дня, прежде чем зайти посетителям, мы должны знать конкретно анализ воды и доложить на ресепшен.
Алла Климович:
Режим бассейна включает несколько этапов. Например, для детской чаши (маленький бассейн) – 28-30 градусов. А для взрослого населения – 26-28. и для тренировок – 24-26 градусов, чтобы детям было комфортно заниматься в бассейне. Дальше идет визуальный осмотр детей на наличие травм, ведем беседы с детками, учитываем герпетические высыпания, если они есть, отстраняем. Отстраняем температурящих.
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