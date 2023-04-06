«Нас интересует хлор». Какой должна быть вода в бассейне, чтобы там можно было плавать?

Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы.

Перед тем как приступить к плаванию, одним из важных моментов является контроль качества воды. Этим занимается медицинская сестра.