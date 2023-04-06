Муковозчик о террористах: за ними стоят украинские слуги народа, они же необандеровцы. Там же маячат белорусские беглые

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Я сегодня вас спросить хочу: а чем, собственно, Дмитрий Мостовой отличается от Дарьи Треповой? Да, по сути, и ничем. Россиянка Даша-Тыковка была завербована бандеровцами. Или сама предложила услуги, как оно с уличными феминистками иногда бывает. Выполняла их указания. За деньги. Вложила в руки жертве взрывное устройство. И с того момента дальнейшая судьба Тыковки хозяев из-за рубежа не волновала. Лягут ее кишки на пол – так тому и быть, не жалко, расходная прокладка.

Террористы – они одинаковы, как либерда и невероятные. Подробности здесь.

Белорус Мостовой сам инициативно вызвался передавать секретные данные за границу. За деньги. Будучи перед таким «романтическим» шагом распропагандирован нехтомотольками, простотутками, нашынивцами и прочими независимыми (а на самом деле экстремистскими) новыми медиа. Оно ведь так и бывает: сначала установи камеру. Потом – сделай почетче, поярче, перенеси туда, покажи то. И потом – вот тебе макет камеры (или статуэтка), отнеси ее куда скажем, положи рядом с человеком, а лучше дай ему прямо в руки.