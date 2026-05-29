Новое отделение Беларусбанка открылось в Минске

Место, где история работает на будущее. В Минске после масштабной реконструкции распахнуло двери отделение Беларусбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичный офис предстал перед клиентами в новом формате, хотя его история берет свое начало еще в первой половине прошлого века. Именно здесь, в историческом здании, более 100 лет назад начала свою работу первая в городе государственная сберегательная касса № 16, первым вкладчиком которой стал народный поэт Янка Купала.

Клиентам предлагают современную зону самообслуживания, консультационное место, а также два бизнес-места и три расчетных пункта для оперативного проведения всех операций. В зале будет постоянно находиться квалифицированный консультант, который оперативно поможет гостям и ответит на все возникающие вопросы.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк», депутат Минского городского Совета депутатов:

Беларусбанк делает очень много сегодня для того, чтобы [обслуживание] нашего населения по всей стране и, конечно, в нашей прекрасной столице было качественным, соответствовало стандартам и, безусловно, чтобы каждый житель нашей страны смог получить финансовые услуги, которые его интересуют. Поэтому это отделение создано по формату именно универсального подразделения. Здесь можно получить любые финансовые услуги, которые сегодня предоставляет Беларусбанк.

Елена Ключанович, управляющая отделением ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Это первая моя касса, в которую я пришла работать 35 с половиной лет назад. Здесь меня принимали на работу. И теперь я очень горда тем, что в этом кабинете, который сейчас буду занимать, сидел мой бывший директор. Я очень рада, что буду принимать своих клиентов в этом отделении.