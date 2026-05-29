Алина Горносько осталась вне финала ЧЕ по итогам упражнений с булавами и лентой

Алина Горносько осталась вне финала отдельных видов по итогам упражнений с булавами и лентой в рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выступление оказалось не столь изящным, нежели в первый день. Тем не менее белоруска сохраняет шансы попасть в «двадцатку» сильнейших, которая продолжит борьбу за награды в многоборье.

Накануне Кира Бабкевич принесла в копилку первое золото. Юниорка не знала равных в композиции с мячом. Судьи высоко оценили упражнение белоруски – 25,9 балла. Позади остались сильные конкурентки из Германии, России и других стран. Впервые за 5 лет на континентальном первенстве звучал национальный гимн Беларуси.