Белорусы успешно стартовали на первом этапе Кубка мира по академической гребле

В испанской Севилье стартовал первый этап Кубка мира по академической гребле с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно высокий уровень подготовки демонстрирует наш Евгений Золотой. Он выиграл свой предварительный заезд, а затем показал лучший результат в первом четвертьфинале, преодолев дистанцию за 6 минут 56,76 секунды. Это время в итоге стало вторым после графика олимпийского чемпиона Парижа немца Оливера Цайдлера. Таким образом, Евгений поборется за выход в финал планетарного форума.

Также 30 июня состоятся заезды 1/2 женских двоек парных с участием Татьяны Климович и Елены Фурман. А Никита Корнеев поспорит за медали в мужской одиночке легкого веса, за награды в этой же дисциплине у девушек поспорит Валерия Шендель.