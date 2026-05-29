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Белорусы успешно стартовали на первом этапе Кубка мира по академической гребле

29 мая 2026 17:41
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В испанской Севилье стартовал первый этап Кубка мира по академической гребле с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно высокий уровень подготовки демонстрирует наш Евгений Золотой. Он выиграл свой предварительный заезд, а затем показал лучший результат в первом четвертьфинале, преодолев дистанцию за 6 минут 56,76 секунды. Это время в итоге стало вторым после графика олимпийского чемпиона Парижа немца Оливера Цайдлера. Таким образом, Евгений поборется за выход в финал планетарного форума. 

Также 30 июня состоятся заезды 1/2 женских двоек парных с участием Татьяны Климович и Елены Фурман. А Никита Корнеев поспорит за медали в мужской одиночке легкого веса, за награды в этой же дисциплине у девушек поспорит Валерия Шендель. 

# Гребля

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