КХЛ утвердила структуру календаря сезона 2026/27

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября сразу несколькими матчами. Такое решение было принято на ежегодном совещании руководителей клубов КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 поединков. Стадия плей-офф начнется 23 марта и продлится ровно два месяца. Седьмая игра финальной серии запланирована на 23 мая. Кроме того, одобрен новый способ формирования пар со второго раунда Кубка Гагарина. Теперь соперники будут определяться по общей таблице розыгрыша с перепосевом на каждой стадии. Лучшая дружина встретится с худшей и так далее. За изменения выступили 16 делегатов. Теперь предложение направят на голосование правления КХЛ.