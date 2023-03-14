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Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран

14 марта 2023 18:44
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Новые контракты, совместные проекты в промышленности и дорожная карта всестороннего партнерства. Визит Александра Лукашенко в Иран называют переломным моментом в развитии двусторонних отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня переговоры обсуждают в экспертном сообществе.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -1

13 марта Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели встречи как в узком, так и в расширенном форматах. Итогом диалога на высшем уровне стало подписание ряда важнейших документов. А общий объем достигнутых договоренностей оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Утвержденная стратегия рассчитана до 2026 года и предусматривает укрепление связей по самому широкому кругу направлений. О перспективах развития двусторонних отношений – в материале наших корреспондентов.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Будешь вперед двигаться горы одолеешь. Это пословица древней иранской культуры. Действительно, вчерашние переговоры нашего президента с политическим истеблишментом Ирана с видом на Эльбрус поспособствовали тому, чтобы Минск и Тегеран преодолели вместе горы.

Официальный визит состоялся накануне установления 30-летия дипломатических отношений. Но сами встречи оказались наполнены конкретикой. Отношения между странами всегда на уровне взаимопонимания и диалога. Но как не раз отметил президент, отношения были на паузе, все понимаем, о многом договариваемся, жмем руки – а надо все реализовывать. В Тегеране визит белорусского лидера назвали переломным моментом.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -7

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Наше сотрудничество имеет свою историю, и она немалая. Но в последнее время наметилась некая пауза. Это было связано, если откровенно говорить, с необязательностью сторон исполнять те договоренности, которые достигались на высоком уровне. То есть мы договаривались, пожимали руки, уезжали, а процесс реализации затягивался: очень много волокиты, бюрократизма. И поэтому отношения хорошие были, но экономика особо не двигалась вперед, торгово-экономические отношения страдали. Но время и обстоятельства – внутреннего характера, внешнего – заставили нас активизироваться.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -10

В Алмазной комнате наш Президент встречался с главой иранского парламента – Собрания исламского совета. Роскошь – дело привычное на Востоке. А еще и демонстрация своих возможностей. А перед самым отлетом были переговоры, что называется, вне протокола с духовным предводителем древнего иранского государства – верховным лидером Великим аятоллой. Это был подчеркнуто уважительный жест по отношению к белорусскому лидеру. Внешнеполитические связи Иран и Беларусь всегда поддерживают на уровне. И во время внутренних встреч, и на международных площадках.

«Возможность выйти на 1 миллиард долларов товарооборота». Эксперты обсуждают переговоры Лукашенко и Раиси.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -13

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Иран и третья встреча с действующим президентом. Она, помимо церемониального уважения, была насыщена большой политикой и принесла конкретные экономические договоренности. Даже в узком составе президенты общались более часа. В широком формате констатировали: впереди стратегическая работа.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -16

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия.

Вчера подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном на ближайшие три года. Хотя договоренность о разработке документа достигли еще в 2021 году во время встречи президентов на полях саммита ШОС в Душанбе.

Речь о всестороннем развитии сотрудничества между странами в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в культуре, искусстве, СМИ и туризме. Много полезных и выгодных инициатив. Сама карта под грифом «для служебного пользования». Не забываем, что Иран и Минск под беспрецедентным санкционным давлением. Даже вчера Вашингтон проявил свою натуру гегемона. Была проведена учебная атака стратегического бомбардировщика на Иран.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -19

Но на договоренности это никак не повлияло. Как говорят на Востоке, караван идет. Кстати, о современных караванах товаров – о транспортном сотрудничестве. У белорусского импорта появляется еще один международный транспортный коридор Север – Юг. Подробности.

А сколько еще и Иран, и Беларусь могут реализовать таких потенциальных проектов, где можем друг другу подставить плечо. Вчера нашему президенту показали многое из перспективных разработок, тех, что прячут от чужого глаза.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -22

Выводы этого визита: от торговли необходимо переходить к кооперации. Впечатлениями от выставки Александр Лукашенко поделился уже во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Он курирует экономический блок вопросов и выполняет обязанности премьер-министра.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -25

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я посмотрел некоторые образцы, то, что вы творите. Вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, разные информационно-коммуникационные вещи, лекарства самые современные, по цене доступные. Это дорогого стоит. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -28

Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Исламской Республики Иран:
Я уверен в том, что Беларуси и Ирану удастся реализовать все договоренности. Потому что у вас особая хватка. Я заметил, что вы являетесь таким хорошим руководителем.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран -31

По первым подсчетам эффект от официального визита оценивается в 100 миллионов долларов. Наш президент пригласил посетить своего коллегу с ответным визитом Минск. Политики Ирана назвали эти встречи переломным моментом и отправной точкой. Похоже, не только в экономических отношениях. По словам верховного лидера страны, государства, которые попали под санкции США, должны сотрудничать друг с другом и сформировать совместную ассамблею для уничтожения оружия санкций. А Беларусь выступает за выстраивание мостов между цивилизациями и государствами.

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# Беларусь-Иран # общество # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Мохаммад Мохбер # Евгений Пустовой # Фотофакт

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