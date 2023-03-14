Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран

Новые контракты, совместные проекты в промышленности и дорожная карта всестороннего партнерства. Визит Александра Лукашенко в Иран называют переломным моментом в развитии двусторонних отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня переговоры обсуждают в экспертном сообществе.

13 марта Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели встречи как в узком, так и в расширенном форматах. Итогом диалога на высшем уровне стало подписание ряда важнейших документов. А общий объем достигнутых договоренностей оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Утвержденная стратегия рассчитана до 2026 года и предусматривает укрепление связей по самому широкому кругу направлений. О перспективах развития двусторонних отношений – в материале наших корреспондентов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Будешь вперед двигаться – горы одолеешь. Это пословица древней иранской культуры. Действительно, вчерашние переговоры нашего президента с политическим истеблишментом Ирана с видом на Эльбрус поспособствовали тому, чтобы Минск и Тегеран преодолели вместе горы. Официальный визит состоялся накануне установления 30-летия дипломатических отношений. Но сами встречи оказались наполнены конкретикой. Отношения между странами всегда на уровне взаимопонимания и диалога. Но как не раз отметил президент, отношения были на паузе, все понимаем, о многом договариваемся, жмем руки – а надо все реализовывать. В Тегеране визит белорусского лидера назвали переломным моментом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наше сотрудничество имеет свою историю, и она немалая. Но в последнее время наметилась некая пауза. Это было связано, если откровенно говорить, с необязательностью сторон исполнять те договоренности, которые достигались на высоком уровне. То есть мы договаривались, пожимали руки, уезжали, а процесс реализации затягивался: очень много волокиты, бюрократизма. И поэтому отношения хорошие были, но экономика особо не двигалась вперед, торгово-экономические отношения страдали. Но время и обстоятельства – внутреннего характера, внешнего – заставили нас активизироваться.

В Алмазной комнате наш Президент встречался с главой иранского парламента – Собрания исламского совета. Роскошь – дело привычное на Востоке. А еще и демонстрация своих возможностей. А перед самым отлетом были переговоры, что называется, вне протокола с духовным предводителем древнего иранского государства – верховным лидером Великим аятоллой. Это был подчеркнуто уважительный жест по отношению к белорусскому лидеру. Внешнеполитические связи Иран и Беларусь всегда поддерживают на уровне. И во время внутренних встреч, и на международных площадках. «Возможность выйти на 1 миллиард долларов товарооборота». Эксперты обсуждают переговоры Лукашенко и Раиси.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Иран и третья встреча с действующим президентом. Она, помимо церемониального уважения, была насыщена большой политикой и принесла конкретные экономические договоренности. Даже в узком составе президенты общались более часа. В широком формате констатировали: впереди стратегическая работа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия. Вчера подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном на ближайшие три года. Хотя договоренность о разработке документа достигли еще в 2021 году во время встречи президентов на полях саммита ШОС в Душанбе. Речь о всестороннем развитии сотрудничества между странами в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в культуре, искусстве, СМИ и туризме. Много полезных и выгодных инициатив. Сама карта под грифом «для служебного пользования». Не забываем, что Иран и Минск под беспрецедентным санкционным давлением. Даже вчера Вашингтон проявил свою натуру гегемона. Была проведена учебная атака стратегического бомбардировщика на Иран.

Но на договоренности это никак не повлияло. Как говорят на Востоке, караван идет. Кстати, о современных караванах товаров – о транспортном сотрудничестве. У белорусского импорта появляется еще один международный транспортный коридор Север – Юг. Подробности. А сколько еще и Иран, и Беларусь могут реализовать таких потенциальных проектов, где можем друг другу подставить плечо. Вчера нашему президенту показали многое из перспективных разработок, тех, что прячут от чужого глаза.

Выводы этого визита: от торговли необходимо переходить к кооперации. Впечатлениями от выставки Александр Лукашенко поделился уже во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Он курирует экономический блок вопросов и выполняет обязанности премьер-министра.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я посмотрел некоторые образцы, то, что вы творите. Вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, разные информационно-коммуникационные вещи, лекарства самые современные, по цене доступные. Это дорогого стоит. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру.