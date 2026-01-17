Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое

«Руки прочь от Гренландии!» Плакаты с такими надписями заполонили улицы Копенгагена. Тысячи протестующих требуют от США оставить остров в покое. Их гнев стал реакцией на намерение Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты перекрыли улицу у городской ратуши и направились к посольству США, чтобы выразить поддержку Гренландии. Акция протеста совпала с визитом американской делегации в Копенгаген. Сенаторов, прибывших в Данию, уже назвали «политическими уборщиками». Ведь политики попытаются устранить последствия угроз Белого дома в адрес Европы.

Крис Кунс, сенатор-демократ (США):

Нам стало ясно, что жители Дании очень обеспокоены и встревожены, а жители Гренландии – еще больше, и что нынешний тон и темп заявлений о приобретении не являются конструктивными. Лиза Мурковски, сенатор-республиканец (США):

Важно подчеркнуть, что когда вы спрашиваете американский народ, считают ли они хорошей идеей приобретение Гренландии Соединенными Штатами, около 75 % ответят нет. Такой же позиции придерживаются и жители Дании.