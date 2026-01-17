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Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое

17 января 2026 17:54
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«Руки прочь от Гренландии!» Плакаты с такими надписями заполонили улицы Копенгагена. Тысячи протестующих требуют от США оставить остров в покое. Их гнев стал реакцией на намерение Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое-2

Демонстранты перекрыли улицу у городской ратуши и направились к посольству США, чтобы выразить поддержку Гренландии. Акция протеста совпала с визитом американской делегации в Копенгаген. Сенаторов, прибывших в Данию, уже назвали «политическими уборщиками». Ведь политики попытаются устранить последствия угроз Белого дома в адрес Европы.

Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое-4

Крис Кунс, сенатор-демократ (США):
Нам стало ясно, что жители Дании очень обеспокоены и встревожены, а жители Гренландии – еще больше, и что нынешний тон и темп заявлений о приобретении не являются конструктивными.

Лиза Мурковски, сенатор-республиканец (США):
Важно подчеркнуть, что когда вы спрашиваете американский народ, считают ли они хорошей идеей приобретение Гренландии Соединенными Штатами, около 75 % ответят нет. Такой же позиции придерживаются и жители Дании.

Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое-6

Ранее Дональд Трамп назвал Гренландию жизненно важной для безопасности США. Американский президент предложил Европе купить остров, чтобы его не заняли Россия или Китай. Однако Дания заявила, что земля не продается, а любые угрозы безрассудны.

В ответ Трамп пригрозил силовым захватом и пошлинами. На этом фоне Европа приняла решение защитить Гренландию. Так, 17 января немногочисленная армия Дании и союзные силы заступили на боевое дежурство на острове.

Однако их эффективность сомнительна, из-за чего в Брюсселе уже разрабатывают некий «план Б» на случай военного вмешательства Штатов. Любопытно, что в европейских столицах на этой неделе несколько раз звучали призывы к диалогу с Россией.

# Международная политика

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