Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое
«Руки прочь от Гренландии!» Плакаты с такими надписями заполонили улицы Копенгагена. Тысячи протестующих требуют от США оставить остров в покое. Их гнев стал реакцией на намерение Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты перекрыли улицу у городской ратуши и направились к посольству США, чтобы выразить поддержку Гренландии. Акция протеста совпала с визитом американской делегации в Копенгаген. Сенаторов, прибывших в Данию, уже назвали «политическими уборщиками». Ведь политики попытаются устранить последствия угроз Белого дома в адрес Европы.
Крис Кунс, сенатор-демократ (США):
Нам стало ясно, что жители Дании очень обеспокоены и встревожены, а жители Гренландии – еще больше, и что нынешний тон и темп заявлений о приобретении не являются конструктивными.
Лиза Мурковски, сенатор-республиканец (США):
Важно подчеркнуть, что когда вы спрашиваете американский народ, считают ли они хорошей идеей приобретение Гренландии Соединенными Штатами, около 75 % ответят нет. Такой же позиции придерживаются и жители Дании.
Ранее Дональд Трамп назвал Гренландию жизненно важной для безопасности США. Американский президент предложил Европе купить остров, чтобы его не заняли Россия или Китай. Однако Дания заявила, что земля не продается, а любые угрозы безрассудны.
В ответ Трамп пригрозил силовым захватом и пошлинами. На этом фоне Европа приняла решение защитить Гренландию. Так, 17 января немногочисленная армия Дании и союзные силы заступили на боевое дежурство на острове.
Однако их эффективность сомнительна, из-за чего в Брюсселе уже разрабатывают некий «план Б» на случай военного вмешательства Штатов. Любопытно, что в европейских столицах на этой неделе несколько раз звучали призывы к диалогу с Россией.