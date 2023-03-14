Спецслужбы Беларуси продолжают поиск и задержание экстремистов

Новости Беларуси. Спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе отрабатываются связи белорусских наемников, которые в составе незаконных вооруженных формирований воюют на территории Украины.
По поручению Президента МВД усилило работу по выявлению спящих ячеек экстремистов. Задержания проходят по всей стране.
Я, работник КУП «Речицкий райжилкомхоз» Ключников Александр Викторович, в 2020 году, поддавшись на информационное воздействие, перечислил средства в один из фондов в поддержку жертв репрессий. На сегодня понимаю, что действия эти были незаконные, действия этих фондов также незаконные. Организаторы этих фондов действуют из-за границы в своих личных целях. Сейчас обязуюсь не участвовать ни в каких подобных массовых мероприятиях, которые направлены в поддержку всего незаконного. Раскаиваюсь и обязуюсь в дальнейшем ничего противозаконного больше не предпринимать.
Отметим, наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности в Беларуси ужесточается. 9 марта Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».
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