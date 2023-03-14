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Спецслужбы Беларуси продолжают поиск и задержание экстремистов

14 марта 2023 18:43
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Новости Беларуси. Спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе отрабатываются связи белорусских наемников, которые в составе незаконных вооруженных формирований воюют на территории Украины.

Спецслужбы Беларуси продолжают поиск и задержание экстремистов-1

По поручению Президента МВД усилило работу по выявлению спящих ячеек экстремистов. Задержания проходят по всей стране.

Спецслужбы Беларуси продолжают поиск и задержание экстремистов-4

Я, работник КУП «Речицкий райжилкомхоз» Ключников Александр Викторович, в 2020 году, поддавшись на информационное воздействие, перечислил средства в один из фондов в поддержку жертв репрессий. На сегодня понимаю, что действия эти были незаконные, действия этих фондов также незаконные. Организаторы этих фондов действуют из-за границы в своих личных целях. Сейчас обязуюсь не участвовать ни в каких подобных массовых мероприятиях, которые направлены в поддержку всего незаконного. Раскаиваюсь и обязуюсь в дальнейшем ничего противозаконного больше не предпринимать.

Отметим, наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности в Беларуси ужесточается. 9 марта Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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