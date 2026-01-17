Хоккеисты минского «Динамо» обыграли одноклубников из Москвы в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ. Наши парни в Москве гостили у местных одноклубников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппоненты со старта противостояния показали неуступчивую борьбу и сохранили свои ворота на замке в первом периоде. Вторая двадцатиминутка завершилась с минимальным преимуществом российского клуба. Однако в заключительной трети команды порадовали обилием шайб.

На экваторе отрезка Станислав Галиев сравнял цифры на табло, а через считаные секунды Виталий Пинчук вывел «зубров» вперед. Соперники не медлили с ответом и вновь вернули интригу, восстановив паритет на табло.

Но равенство вновь продержалось недолго. Вадим Мороз обеспечил белорусской дружине перевес, который удалось сохранить до финальной сирены. Победа со счетом 3:2. Столичное «Динамо» осталось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Команда здорово отреагировала. Третий период сыграли хорошо и забили нужные голы. Хорошая победа для нас.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий понедельник, 19 января. Минчане отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют с местным СКА.