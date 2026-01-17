«Славутич» и «Неман» одержали победы в матчах белорусской хоккейной экстралиги

На ледовых аренах нашей страны продолжается игровая программа чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результативным получился поединок в Орше, где местный «Локомотив» принимал смоленский «Славутич». По ходу встречи гости трижды выходили вперед, но «железнодорожники» каждый раз восстанавливали паритет. Основное время так и завершилось вничью – 4:4.

Овертайм также сильнейшего не выявил, а в серии буллитов точнее оказалась российская дружина, которая продлила победную серию до четырех матчей. Автором решающего броска стал Никита Савченко.

Параллельно в Гродно «Неман» не оставил шансов новополоцкому «Химику» – 4:0. Причем первая двадцатиминутка прошла на равных, и зрители не увидели ни одной шайбы. Во втором периоде хозяева обеспечили себе минимальное преимущество, а в заключительной трети они действовали первым номером и еще трижды поразили ворота своих визави. Голкипер Михаил Карнаухов оформил шатаут.