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От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю

17 января 2026 17:58
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-2

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В отдельных районах велика вероятность образования слабого тумана и изморози. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в ночные часы понизится до -18..-25. Местами морозы окрепнут до -26..-28. В часы максимального прогрева днем термометры покажут от -8 до -15. Местами -16..-18. Лишь в западных районах страны морозы будут слабее. Ночью прогнозируется от -12 до -17, а днем температура местами повысится до -5..-7. 

В середине недели погода несколько изменится. Фронтальные разделы, связанные с ныряющими с Баренцева моря на Среднюю Волгу циклонами, принесут увеличение облачности, снег кратковременного характера и смягчение морозов. В ночные часы ожидается преимущественно от -12 до -19 при прояснениях от -20 до -25. 

В конце рабочей недели, вслед за прохождением холодного фронта, резко усилит свое влияние арктический антициклон над севером европейской части России. Осадков будет мало и вновь морозы окрепнут. Ночные часы на большей части Беларуси ожидается от -20 до -27. Преимущественно по восточной половине местами воздух может выхолаживаться до - 28..-33. Днем прогнозируется от -12 до -20. 

Подробный прогноз по областям страны:

От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-4
От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-5
От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-6
От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-7
От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-8
От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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