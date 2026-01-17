От -8 до -33 с морозами и гололедицей – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В отдельных районах велика вероятность образования слабого тумана и изморози. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в ночные часы понизится до -18..-25. Местами морозы окрепнут до -26..-28. В часы максимального прогрева днем термометры покажут от -8 до -15. Местами -16..-18. Лишь в западных районах страны морозы будут слабее. Ночью прогнозируется от -12 до -17, а днем температура местами повысится до -5..-7.

В середине недели погода несколько изменится. Фронтальные разделы, связанные с ныряющими с Баренцева моря на Среднюю Волгу циклонами, принесут увеличение облачности, снег кратковременного характера и смягчение морозов. В ночные часы ожидается преимущественно от -12 до -19 при прояснениях от -20 до -25.

В конце рабочей недели, вслед за прохождением холодного фронта, резко усилит свое влияние арктический антициклон над севером европейской части России. Осадков будет мало и вновь морозы окрепнут. Ночные часы на большей части Беларуси ожидается от -20 до -27. Преимущественно по восточной половине местами воздух может выхолаживаться до - 28..-33. Днем прогнозируется от -12 до -20.

Подробный прогноз по областям страны: