В 100 лет пишет стихи и полон энергии! Ветеран Великой Отечественной отпраздновал вековой юбилей

Новости Беларуси. Ветерану Великой Отечественной войны Олегу Плиндову 14 марта исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывший фронтовик – человек с огнем в глазах и любовью в сердце. Несмотря на почтенный возраст, он пишет стихи и может многое рассказать о военных тяготах и настоящей удаче. Юбиляра поздравила и наш корреспондент Анна Корольчук.

Когда ему было 95 лет, отмечали, он говорит: знаешь, я вычитал, что в Японии женщина живет, ей 116 лет. Мне есть куда стремиться. Сегодня в кругу большой семьи и друзей Олег Плиндов отмечает вековой юбилей. 100-летний путь ветерана был богат на события. Но самым страшным, конечно, стала Великая Отечественная война. Первокурсник Могилевского пединститута добровольцем пошел на фронт. Попал в разведку. Видел и пепелища городов, и гибель товарищей.

Анна Корольчук, корреспондент:

Самым памятным в своей биографии Олег Назарович считает 1943-й год. Тогда он мог погибнуть трижды. Верно? Расскажите, как это было. Ушел на фронт за отцом. Ветеран войны рассказал, как чудом спасся от немецких пуль. В другой раз бойца спас неразорвавшийся снаряд. Удача уберегла и при артобстреле под Смоленском. В 1944-м году в боях за Витебск Олега Плиндова контузило, и он не смог вернуться в строй. Но нашел себя в мирной жизни. Бывший фронтовик стал педагогом. Отдушина ветерана – поэзия, он выпустил три сборника стихов, которые и в 100 лет декламирует по памяти.

Олег Плиндов, ветеран Великой Отечественной войны:

Был бой за маленький поселок, вокруг стоял и речки гул.

И тут внезапно злой осколок мне прямо в шею саданул.

При выписке врачи сказали: «Живуча нынче молодежь!

С ранением этим, милый парень, в свой полк уже не попадешь».

Сегодня в квартире Олега Назаровича как никогда шумно от бесчисленных гостей, теплых пожеланий и смеха. Поздравить именинника приехали депутаты, представители местной власти и общественных объединений. А школьники устроили для ветерана импровизированный концерт. Прямо у подъезда. Среди артистов – и праправнучка фронтовика.

Руслана Кашелапова, праправнучка Олега Плиндова:

Он всегда пишет стихи, а потом дает нам послушать и рассказывает. За это вот люблю и за то, что он много всего прожил.

В 100 лет Олег Плиндов полон энергии и оптимизма, которыми готов поделиться с окружающими. В торжественной обстановке ему вручили главный подарок – новый паспорт.

– Это на 25 лет?

– Значит, через 25 лет снова будете менять паспорт.

– Буду надеяться на небесную канцелярию.