В Париже +12, а в Риге -11, без осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +12. В Вене 0 градусов, без осадков, переменная облачность. В Риме ожидается +16, переменная облачность. В Мадриде +9, облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В Болгарии, в столице Софии, в дневные часы столбики термометров покажут -1. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В турецкой столице Анкаре столбик термометра покажет 0 градусов. Переменная облачность, без осадков. +10 будет отмечено в Афинах, там облачно с прояснениями и возможен кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до -11 в дневные часы, без осадков, облачно с прояснениями. В Вильнюсе -9, также без осадков, переменная облачность. В Варшаве столбики термометров покажут -5. -15 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве -12, без осадков.