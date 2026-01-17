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В Париже +12, а в Риге -11, без осадков – погода в Европе на неделю

17 января 2026 17:59
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В Париже +12, а в Риге -11, без осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +12. В Вене 0 градусов, без осадков, переменная облачность. В Риме ожидается +16, переменная облачность. В Мадриде +9, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Париже +12, а в Риге -11, без осадков – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии, в столице Софии, в дневные часы столбики термометров покажут -1. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В турецкой столице Анкаре столбик термометра покажет 0 градусов. Переменная облачность, без осадков. +10 будет отмечено в Афинах, там облачно с прояснениями и возможен кратковременный дождь.

В Париже +12, а в Риге -11, без осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до -11 в дневные часы, без осадков, облачно с прояснениями. В Вильнюсе -9, также без осадков, переменная облачность. В Варшаве столбики термометров покажут -5. -15 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве -12, без осадков.

# Погода

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