В Париже +12, а в Риге -11, без осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +12. В Вене 0 градусов, без осадков, переменная облачность. В Риме ожидается +16, переменная облачность. В Мадриде +9, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Болгарии, в столице Софии, в дневные часы столбики термометров покажут -1. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В турецкой столице Анкаре столбик термометра покажет 0 градусов. Переменная облачность, без осадков. +10 будет отмечено в Афинах, там облачно с прояснениями и возможен кратковременный дождь.