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Определяет репродуктивное здоровье. До какого возраста можно зачать ребёнка?

14 марта 2023 18:42
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Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно ли говорить о том, что вместе с продолжительностью жизни увеличился репродуктивный возраст женщины?

Определяет репродуктивное здоровье. До какого возраста можно зачать ребёнка?-1

Мария Такунова, акушер-гинеколог:
Все-таки репродуктивный возраст женщины ограничен ее возможностью зачать ребенка, забеременеть. От продолжительности жизни это не совсем зависит. Это зависит от запаса яйцеклеток, который есть у нас в яичнике. Какой запас был заложен у нас, пока мы были эмбриончиками в организме у мамы, с этим потенциалом живем нашу жизнь. Он определяет наше то самое репродуктивное здоровье.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Можно ли максимально растянуть фертильность? Екатерина, влияют ли на это вредные привычки? Если их исключить, может быть, мы дольше можем стать мамами?

Определяет репродуктивное здоровье. До какого возраста можно зачать ребёнка?-4

Екатерина Петрова, акушер-гинеколог:
У нас репродуктивный возраст ограничен 49 годами. На самом деле, 49 лет – это достаточно такой большой возраст. Наших запасов яйцеклеток, если взять среднестатистическую женщину, хватает до 44-45 лет. К сожалению, как Мария сказала, что мы рождаемся уже со всеми яйцеклетками, которые у нас были заложены и каждый год их тратим. Тратим не одну яйцеклетку, а целый пул яйцеклеток. Этот процесс замедлить абсолютно невозможно – это заложено в нашей природе генетически. К 44-45 годам этот пул обедняется, и получить свою собственную беременность в 44-45 лет достаточно сложно. Такие случаи бывают, мы знаем, что в 44-45 рождаются. Но это один шанс на миллион, чтобы получить заветную беременность.

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# Беременность и роды # общество # Наталья Надольская # Мария Такунова # Ольга Шерснёва # Екатерина Петрова # Фотофакт

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