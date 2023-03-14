Определяет репродуктивное здоровье. До какого возраста можно зачать ребёнка?

Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно ли говорить о том, что вместе с продолжительностью жизни увеличился репродуктивный возраст женщины?

Мария Такунова, акушер-гинеколог:

Все-таки репродуктивный возраст женщины ограничен ее возможностью зачать ребенка, забеременеть. От продолжительности жизни это не совсем зависит. Это зависит от запаса яйцеклеток, который есть у нас в яичнике. Какой запас был заложен у нас, пока мы были эмбриончиками в организме у мамы, с этим потенциалом живем нашу жизнь. Он определяет наше то самое репродуктивное здоровье. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Можно ли максимально растянуть фертильность? Екатерина, влияют ли на это вредные привычки? Если их исключить, может быть, мы дольше можем стать мамами?