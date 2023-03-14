Определяет репродуктивное здоровье. До какого возраста можно зачать ребёнка?
Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно ли говорить о том, что вместе с продолжительностью жизни увеличился репродуктивный возраст женщины?
Мария Такунова, акушер-гинеколог:
Все-таки репродуктивный возраст женщины ограничен ее возможностью зачать ребенка, забеременеть. От продолжительности жизни это не совсем зависит. Это зависит от запаса яйцеклеток, который есть у нас в яичнике. Какой запас был заложен у нас, пока мы были эмбриончиками в организме у мамы, с этим потенциалом живем нашу жизнь. Он определяет наше то самое репродуктивное здоровье.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Можно ли максимально растянуть фертильность? Екатерина, влияют ли на это вредные привычки? Если их исключить, может быть, мы дольше можем стать мамами?
Екатерина Петрова, акушер-гинеколог:
У нас репродуктивный возраст ограничен 49 годами. На самом деле, 49 лет – это достаточно такой большой возраст. Наших запасов яйцеклеток, если взять среднестатистическую женщину, хватает до 44-45 лет. К сожалению, как Мария сказала, что мы рождаемся уже со всеми яйцеклетками, которые у нас были заложены и каждый год их тратим. Тратим не одну яйцеклетку, а целый пул яйцеклеток. Этот процесс замедлить абсолютно невозможно – это заложено в нашей природе генетически. К 44-45 годам этот пул обедняется, и получить свою собственную беременность в 44-45 лет достаточно сложно. Такие случаи бывают, мы знаем, что в 44-45 рождаются. Но это один шанс на миллион, чтобы получить заветную беременность.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Установленный факт бесплодия». Кто может рассчитывать на бесплатную попытку ЭКО в Беларуси?
Плюсы и минусы в каждом возрасте. Как протекает беременность после 35 лет?
Как планировать беременность? Список анализов, рекомендации гинеколога и образ жизни