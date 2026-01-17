Азарёнок: Запад окончательно похоронил схему прихода к власти зарубежных прохиндеев

Григорий Азаренок, СТВ:

Начало года заставило всех нас вновь задуматься о состоянии общества, государства, умов и сердец. Но ведь не только мы следим за ситуацией. Не только мы делаем выводы. Батька категорически не допускает никакого застоя, никакого сна, никакого самоуспокоения. И если кто-то бронзовеет, то Лукашенко мгновенно и решительно всю бронзу повышебет.

Но и враг меняет тактику, меняет поведение, ищет, ищет ключ к нашим вратам. И делать этого враг не перестанет. И хозяева не дадут, и сами как белка в колесе – остановиться не могут. Что же мы слышим оттуда? Что же ныне нам предлагает дрянь заграничная? Как же они пытаются совратить, подкупить, уязвить свою бывшую Родину?

Они сменили тактику. Неактуальны и смешны нынче разговоры о Минске за три дня, о военном вторжении, о помощи НАТО. НАТО не знает, как свою собственную Гренландию защитить. Да и от кого же? От самого НАТО, то есть США. Тут уж точно не до скромной Беларуси. Переговоры Америки и России тоже в разгаре, хоть мы и не наблюдаем их в ежедневном режиме.

Как ни крути, а весь расклад такой, что беглые и их хозяева за бортом, на свалке истории, на дне, в маргинезе, на отшибе, жуют унылую кожуру от банана. А что еще увидел Запад по событиям в Венесуэле и Иране? Он окончательно похоронил схему прихода к власти зарубежных прохиндеев.

Никому не нужна никакая венесуэльская Мачадо, пусть хоть тело свое вместе с премией богатому папику Белого дома отдает. Никому не нужен и бездарный жалкий сын шаха, который призвал к гражданской войне в своей стране.

Всем очевидно, что это всего лишь лакеи, холуи. Они все презираемы и своими народами, и своими хозяевами. Влияние на ситуацию в стране – ноль без палочки. Ну и нафиг вы тогда нужны?! И что же делать им? Как же оправдывать свое жалкое существование и выпросить еще денег на нынешний сезон? Тактика тоже есть. Идти к нам в овечьей шкуре и с оливковой ветвью мира в клыках.