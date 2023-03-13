Лукашенко в Иране: мы поняли, насколько нужны друг другу, насколько тесно должны сотрудничать

Взаимодействие и кооперация в политической, экономической, научно-технической сферах, а также в образовании, культуре, искусстве, СМИ и туризме. Беларусь и Иран подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели переговоры в Тегеране. Сначала президенты общались один на один, затем с участием делегаций. По итогам переговоров также подписан план мероприятий по случаю предстоящего 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Ираном, ряд межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Общий объем достигнутых договоренностей оценивают в 100 миллионов долларов. Утвержденная стратегия рассчитана до 2026 года и предусматривает укрепление связей по широкому кругу направлений. Дорожная карта будет способствовать расширению взаимовыгодных контактов, уверены лидеры двух стран. Подробности в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Тегеран готовится к встрече с Александром Лукашенко. Наш президент уже дважды посещал Иран с официальным визитом и дважды встречался с ныне действующим главой государства Эбрахимом Раиси. Правда, на нейтральной территории, на полях саммита ШОС. Сначала в Душанбе, затем в Самарканде. А нынешний официальный визит проходит в весьма положительном ракурсе. Товарооборот вырос в три раза, причем при положительном сальдо для официального Минска.