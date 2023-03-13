Лукашенко в Иране: мы поняли, насколько нужны друг другу, насколько тесно должны сотрудничать
Взаимодействие и кооперация в политической, экономической, научно-технической сферах, а также в образовании, культуре, искусстве, СМИ и туризме. Беларусь и Иран подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели переговоры в Тегеране. Сначала президенты общались один на один, затем с участием делегаций. По итогам переговоров также подписан план мероприятий по случаю предстоящего 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Ираном, ряд межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Общий объем достигнутых договоренностей оценивают в 100 миллионов долларов.
Утвержденная стратегия рассчитана до 2026 года и предусматривает укрепление связей по широкому кругу направлений. Дорожная карта будет способствовать расширению взаимовыгодных контактов, уверены лидеры двух стран.
Подробности в материале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Тегеран готовится к встрече с Александром Лукашенко. Наш президент уже дважды посещал Иран с официальным визитом и дважды встречался с ныне действующим главой государства Эбрахимом Раиси. Правда, на нейтральной территории, на полях саммита ШОС. Сначала в Душанбе, затем в Самарканде. А нынешний официальный визит проходит в весьма положительном ракурсе. Товарооборот вырос в три раза, причем при положительном сальдо для официального Минска.
В отличие от солдат роты почетного караула – не шелохнуться, местные журналистки постоянно поправляют платки. Иран – это теократия. Здесь необходимо обязательно соблюдать религиозный дресс-код. Женская часть белорусской делегации, что называется, «охиджабилась». Например, через МИД настояли, чтобы и наш пресс-секретарь была в платке. Иран – древняя цивилизация. Очень традиционная. Традиционно встречают и нашего президента. В правительственной резиденции Александра Лукашенко приветствует лично президент Ирана.
Исполнение двух гимнов, осмотр роты почетного протокола. Сотрудники протокола нашего президента отметили, мол, принимающая сторона даже учла температурное предпочтение белорусского лидера. На улице приемлемые 18 градусов тепла. Но градус доверительных отношений обоюдно собираются повышать.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я не для лести сказал о том, что нынешние контакты между Беларусью и Ираном, особенно в последние два года, – это действительно ваша заслуга. Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству. Я часто, задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период – период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире.
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