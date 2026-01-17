На выставке «Моя Беларусь» представлены передовые разработки микробиологов

В эти морозные январские выходные есть прекрасная альтернатива путешествию по стране: масштабно, увлекательно и тепло. Речь об уникальной экспозиции «Моя Беларусь», которая развернулась в Международном выставочном центре в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня здесь особенная суббота – день полного погружения. Гостям выставки предложили увидеть то, что обычно тщательно скрыто от человеческих глаз – мир микробиологии – в общем, все то, что изучают, разрабатывают, создают белорусские ученые, обязательно вооружившись микроскопом.

И все это не просто из серии «это любопытно». Отечественные разработки с приставкой «микро» – прочная база для экономики и фундамент для таких макроотраслей, как, например, медицина или фармацевтика. Что привезла с Международной космической станции Марина Василевская? И смогут ли микроорганизмы в белорусских реках справится с пластиком? Ответы не только на эти вопросы на выставке «Моя Беларусь» нашла Юлия Шевцова.

Чтобы гордится своей страной, нужно знать, чего она достигла. Во многом для этой цели открылся Минский международный выставочный центр, площадки которого редко пустуют. Журналисты на локации частые гости, но, справедливости ради, всегда находят о чем рассказать. Сегодня у научного стенда тематическая программа по микробиологии. Если простым языком, исследования профильных ученых позволяют создавать все: от йогуртов до антибиотиков.

Юлия Шевцова, корреспондент:

Если представить, что наука – это конструктор, то наши ученые собирают из невидимых деталей целые миры. Из плесени создают антибиотики, а из обычных дрожжей – биотопливо будущего. А каждое большое открытие начинается со взгляда в окуляр микроскопа. Дискуссии на тему: какую науку развивать – прикладную или фундаментальную – продолжаются не первый год. И все же НАН старается держать баланс, чего требует и Президент. Напомним, полет первого белорусского космонавта тоже был не туристическим или имиджевым. Марина Василевская проводила ряд исследований, в том числе в области микробиологии.