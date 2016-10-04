Беларусь и Пакистан развивают сотрудничество в рамках дорожной карты: перспективные сферы – машиностроение и текстильная промышленность

Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан развивают сотрудничество в рамках дорожной карты, которую менее года назад подписали премьер-министры. Нынешний деловой форум уже 4-й за последние два года. Предыдущие бизнес-встречи завершились подписанием контрактов на 95 миллионов долларов.

Пакистанская сторона заинтересована не только в обоюдных поставках товаров, но и создании совместных производств,

одни из самых перспективных сфер – это машиностроение и текстильная промышленность. Накануне также подписан договор об открытии в Исламабаде Белорусско-пакистанского центра по координации научно-технического и инновационного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Есть три проекта, которые отобраны, и мы уже начали их реализовывать. Первый проект, повышающий урожайность, касается обработки плазмы зерна. Второй (это, конечно, интересно для Пакистана) – разработка мембран для очистки воды, третий – определение предрасположенности к различным заболеваниям на основе анализа ДНК, в частности, к сахарному диабету.