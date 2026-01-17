Вкусные рекорды и парад-карнавал – как в Бресте прошёл юбилейный фестиваль «Берестейские сани»
Январские дни – это еще и время для зимних гуляний. В Бресте с размахом прошел пятый – юбилейный – фестиваль «Берестейские сани». После путешествия по области праздник снова вернулся в Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хватило на празднике хлеба и зрелищ. Балет «Щелкунчик» на подвижной платформе, огонь и искры – карнавал захватил центральную улицу города, а угощали гостей удмуртскими традиционными лепешками, рекордными порциями горячих блюд и ухой от самого Александра Солодухи!
Обо всем по порядку расскажет Кристина Протосовицкая.
«Берестейские сани» начинают свой разбег. С символа фестиваля стартует парад-шествие. 30 платформ, а на каждой разворачивается настоящее театральное представление. В духе карнавала удивляют публику.
Масштабные декорации предприятия строили несколько недель – и все ради гордости жителей Брестской области за своих производителей и эмоций тысячей зрителей.
Красиво, феерично, фантастично. Такие молодцы, предприятия, постарались на славу. Нам очень понравилось.
За окном – крепкий минус, а на улицах Бреста – горячо. Чтобы не замерзнуть – для гостей подготовили горячие угощения. У фестиваля «Берестейские сани» своя книга рекордов, где фиксируют самые большие порции блюд.
В этом раз подготовили трехметровый пирог. И приготовили рекордную порцию наваристой шурпы – 850 литров! Готовить приступили в 6 утра, казан греется исключительно на дровах. В составе – только белорусские мясо и овощи.
Для того чтобы шурпа была наваристой, нужно много мяса. Здесь у нас 200 килограммов только одного мяса будет. Сюда еще залили мы 500 литров воды и еще 200 килограммов овощей будет.
Зимний фестиваль «Берестейские сани» – 5-й юбилейный – традиционно завершает колядную неделю. Ярмарка путешествует по Брестской области, каждый год меняя прописку и охватывая все больше и больше жителей региона. Повод гордиться родным краем и зазывать гостей.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
С каждым годом это становится более масштабным, скажу так, мероприятием. Ну и самое главное, посмотрите, сколько людей, сколько есть возможности познакомиться с ремеслом. То, что делают руки, то, что делает человек, из разных регионов. Вся площадка вдоль прекрасной набережной Муховца заполнена большим количеством предпринимателей, которые приехали продемонстрировать свою продукцию.
Завершили яркий фестивальный день аутентичные белорусские коллективы и артисты. Брестскую публику зажигал заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Следующей столицей зимнего праздника станут Ивацевичи – город практически равноудаленный от Бреста и белорусский столицы, а значит, гостей будет еще больше!
Подробности в видео.