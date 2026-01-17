Вкусные рекорды и парад-карнавал – как в Бресте прошёл юбилейный фестиваль «Берестейские сани»

Январские дни – это еще и время для зимних гуляний. В Бресте с размахом прошел пятый – юбилейный – фестиваль «Берестейские сани». После путешествия по области праздник снова вернулся в Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хватило на празднике хлеба и зрелищ. Балет «Щелкунчик» на подвижной платформе, огонь и искры – карнавал захватил центральную улицу города, а угощали гостей удмуртскими традиционными лепешками, рекордными порциями горячих блюд и ухой от самого Александра Солодухи! Обо всем по порядку расскажет Кристина Протосовицкая.

«Берестейские сани» начинают свой разбег. С символа фестиваля стартует парад-шествие. 30 платформ, а на каждой разворачивается настоящее театральное представление. В духе карнавала удивляют публику. Масштабные декорации предприятия строили несколько недель – и все ради гордости жителей Брестской области за своих производителей и эмоций тысячей зрителей. Красиво, феерично, фантастично. Такие молодцы, предприятия, постарались на славу. Нам очень понравилось.

За окном – крепкий минус, а на улицах Бреста – горячо. Чтобы не замерзнуть – для гостей подготовили горячие угощения. У фестиваля «Берестейские сани» своя книга рекордов, где фиксируют самые большие порции блюд. В этом раз подготовили трехметровый пирог. И приготовили рекордную порцию наваристой шурпы – 850 литров! Готовить приступили в 6 утра, казан греется исключительно на дровах. В составе – только белорусские мясо и овощи.

Для того чтобы шурпа была наваристой, нужно много мяса. Здесь у нас 200 килограммов только одного мяса будет. Сюда еще залили мы 500 литров воды и еще 200 килограммов овощей будет. Зимний фестиваль «Берестейские сани» – 5-й юбилейный – традиционно завершает колядную неделю. Ярмарка путешествует по Брестской области, каждый год меняя прописку и охватывая все больше и больше жителей региона. Повод гордиться родным краем и зазывать гостей.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

С каждым годом это становится более масштабным, скажу так, мероприятием. Ну и самое главное, посмотрите, сколько людей, сколько есть возможности познакомиться с ремеслом. То, что делают руки, то, что делает человек, из разных регионов. Вся площадка вдоль прекрасной набережной Муховца заполнена большим количеством предпринимателей, которые приехали продемонстрировать свою продукцию.