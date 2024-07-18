Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы

Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая ряд новых полномочий, которые легли на их плечи в связи с дополнениями к Основному закону страны, Александр Лукашенко обозначил направления, в которых предстоит наладить или усилить работу. А также расширил рамки разговора, вернувшись к вопросу ревизии законодательства страны в целом. В этом направлении предстоит провести своего рода революцию, ведь за три десятка лет суверенитета Беларуси накопившаяся нормативная база стала слишком массивной. Ее необходимо привести в порядок. И участие в данном процессе должны принять все госорганы, а также граждане. Подробнее о грядущей ревизии законодательства, а также роли в ней Конституционного Суда в материале Виктории Ходосок.

В подобном формате с судьями Конституционного Суда Александр Лукашенко общался еще в марте 2018-го. Главной темой той встречи была подготовка изменений в Конституцию. Спустя два года после внесения поправок мы говорим о их практическом внедрении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При разработке конституционных поправок мы ставили задачу упрочить суверенитет, независимость Беларуси, закрепить соответствующую требованиям времени систему органов государственной власти и присущие нашему народу традиционные ценности. Последующие события подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное – все заложенные в Конституцию принципы и нормы должны работать на практике. Это самое главное.

Это касается и полномочий Конституционного Суда. Согласно обновленной Конституции они существенно расширились. В частности, у суда теперь есть возможность выступать в качестве арбитра в спорах касательно компетенции действий органов государственной власти. Что это значит? Если гражданин понимает, что в его конкретном вопросе исчерпаны все средства судебной защиты, но при этом нарушаются конституционные права, то он может напрямую со своей проблемой обращаться в Конституционный Суд. Лукашенко: институт конституционной жалобы – это инициатива самого суда. Подробнее. Подавать такую жалобу в Конституционный Суд стало возможным с октября 2023 года. Таким образом уже поступило более 300 обращений граждан и юридических лиц.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Что касается конституционной жалобы, то здесь не количество главное, а качество тех обращений, с которыми обращаются граждане. Не так просто аргументировать неконституционность той или иной нормы. Поэтому нас количество обращений не пугает. А все потому, что часть таких обращений попросту отсеивается. К примеру, это показывает практика и в соседней России. Из 17 тысяч обращений за год только 2 % действительно могут быть рассмотрены Конституционным Судом. В судейской среде это называется «жалоба соответствует условиям допустимости».