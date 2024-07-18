Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы
Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая ряд новых полномочий, которые легли на их плечи в связи с дополнениями к Основному закону страны, Александр Лукашенко обозначил направления, в которых предстоит наладить или усилить работу. А также расширил рамки разговора, вернувшись к вопросу ревизии законодательства страны в целом.
В этом направлении предстоит провести своего рода революцию, ведь за три десятка лет суверенитета Беларуси накопившаяся нормативная база стала слишком массивной. Ее необходимо привести в порядок. И участие в данном процессе должны принять все госорганы, а также граждане.
Подробнее о грядущей ревизии законодательства, а также роли в ней Конституционного Суда в материале Виктории Ходосок.
В подобном формате с судьями Конституционного Суда Александр Лукашенко общался еще в марте 2018-го. Главной темой той встречи была подготовка изменений в Конституцию. Спустя два года после внесения поправок мы говорим о их практическом внедрении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При разработке конституционных поправок мы ставили задачу упрочить суверенитет, независимость Беларуси, закрепить соответствующую требованиям времени систему органов государственной власти и присущие нашему народу традиционные ценности. Последующие события подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное – все заложенные в Конституцию принципы и нормы должны работать на практике. Это самое главное.
Это касается и полномочий Конституционного Суда. Согласно обновленной Конституции они существенно расширились. В частности, у суда теперь есть возможность выступать в качестве арбитра в спорах касательно компетенции действий органов государственной власти. Что это значит? Если гражданин понимает, что в его конкретном вопросе исчерпаны все средства судебной защиты, но при этом нарушаются конституционные права, то он может напрямую со своей проблемой обращаться в Конституционный Суд.
Лукашенко: институт конституционной жалобы – это инициатива самого суда. Подробнее.
Подавать такую жалобу в Конституционный Суд стало возможным с октября 2023 года. Таким образом уже поступило более 300 обращений граждан и юридических лиц.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Что касается конституционной жалобы, то здесь не количество главное, а качество тех обращений, с которыми обращаются граждане. Не так просто аргументировать неконституционность той или иной нормы. Поэтому нас количество обращений не пугает.
А все потому, что часть таких обращений попросту отсеивается. К примеру, это показывает практика и в соседней России. Из 17 тысяч обращений за год только 2 % действительно могут быть рассмотрены Конституционным Судом. В судейской среде это называется «жалоба соответствует условиям допустимости».
Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси:
Граждане, например, ставят вопрос: отменить решение судов. Это неправильная постановка вопроса. Или, например, просят изменить какое-то правовое регулирование, или разъяснить, или какие-то другие вопросы более правоприменительного свойства. Но эти вопросы прямо не подведомственны Конституционному Суду. Мы, конечно, обязательно изучаем эти обращения и объясняем гражданину, где он может решить этот свой вопрос.
Все это говорит о том, что такие жалобы проходят тщательный предварительный анализ.
Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси:
Конституционный Суд сам по себе не перерешает спор заново вместо суда общей юрисдикции. У нас сегодня четкое разделение судов общей юрисдикции и Конституционного Суда. Конституционный Суд проверяет соответствие Конституции закона, нормативного правового акта, который применен в конкретном деле. Поэтому лицо, которое не согласно с решением, основной фокус его внимания будет на закон, который, он считает, ущемляет его права и противоречит Конституции.
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