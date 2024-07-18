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«Нам надо убрать всё лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси

18 июля 2024 10:57
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Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам надо убрать всё лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси-1

Также глава государства обратил внимание на взаимодействие судов. В Конституционный могут обращаться судьи общей юрисдикции в случае, если есть сомнения в части конституционности применяемого в том или ином деле конкретного акта. Однако ни до внесения изменений в Конституцию, ни после ни одного подобного запроса не поступало. Президент спросил о причине: суды не видят основания для подобных обращений или нет порядка для их подачи? В целом главное требование главы государства – Конституционный Суд не должен быть сторонним наблюдателем, напротив, необходимо принимать активное участие в происходящих в обществе процессах.

«Нам надо убрать всё лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя обособляться Конституционному Суду. Надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами. Ваша роль должна быть видна и в правоприменительной деятельности. Поясню: на сегодняшний день действующими являются 175 тысяч актов. Ну как, Ольга Ивановна, по-моему, вы мне докладывали совсем недавно. Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Да, многие повторяются нормы из одного нормативного правового акта в другой. В акты вносятся множественные корректировки.

Я очень часто, вот и сегодня требую, чтобы, если мы вносим корректировки какие-то существенные, но надо излагать этот нормативный правовой акт заново с учетом новых изменений, чтобы легче было работать. Поэтому я попросил, чтобы Администрация Президента организовала процесс. Собрать надо специалистов, как когда там ревизию проводили некоторых законов и так далее, подключить Конституционный Суд. Нам надо это все переворошить. Нам надо убрать все лишнее. Нам надо оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране! Цель такой ревизии – сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам, указам и так далее. Очень хотел бы вас просить, чтобы вы к этому процессу подключились.

«Нам надо убрать всё лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси-7

Напомним, при разработке поправок в Конституции основными задачами было укрепить суверенитет и независимость Беларуси, а также гармонизировать изменения с требованиями времени и традиционными ценностями нашего народа. Этого удалось достичь. И сегодня, как подчеркнул Александр Лукашенко, Конституционный Суд должен быть в авангарде конституционных процессов.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Петр Миклашевич

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