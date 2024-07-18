«Нам надо убрать всё лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси

Также глава государства обратил внимание на взаимодействие судов. В Конституционный могут обращаться судьи общей юрисдикции в случае, если есть сомнения в части конституционности применяемого в том или ином деле конкретного акта. Однако ни до внесения изменений в Конституцию, ни после ни одного подобного запроса не поступало. Президент спросил о причине: суды не видят основания для подобных обращений или нет порядка для их подачи? В целом главное требование главы государства – Конституционный Суд не должен быть сторонним наблюдателем, напротив, необходимо принимать активное участие в происходящих в обществе процессах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя обособляться Конституционному Суду. Надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами. Ваша роль должна быть видна и в правоприменительной деятельности. Поясню: на сегодняшний день действующими являются 175 тысяч актов. Ну как, Ольга Ивановна, по-моему, вы мне докладывали совсем недавно. Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Да, многие повторяются нормы из одного нормативного правового акта в другой. В акты вносятся множественные корректировки.

Я очень часто, вот и сегодня требую, чтобы, если мы вносим корректировки какие-то существенные, но надо излагать этот нормативный правовой акт заново с учетом новых изменений, чтобы легче было работать. Поэтому я попросил, чтобы Администрация Президента организовала процесс. Собрать надо специалистов, как когда там ревизию проводили некоторых законов и так далее, подключить Конституционный Суд. Нам надо это все переворошить. Нам надо убрать все лишнее. Нам надо оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране! Цель такой ревизии – сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам, указам и так далее. Очень хотел бы вас просить, чтобы вы к этому процессу подключились.