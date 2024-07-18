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Готовы ли бойцы Беларуси и Китая действовать сообща? Итоги антитеррористической тренировки

18 июля 2024 16:52
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Финальный аккорд совместной белорусско-китайской антитеррористической тренировки «Атакующий сокол» разыграли на полигоне под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевой выход стал экзаменом на слаженность, профессионализм и готовность действовать сообща для военнослужащих из Беларуси и Китая.

О едином боевом духе – репортаж наших корреспондентов.

Готовы ли бойцы Беларуси и Китая действовать сообща? Итоги антитеррористической тренировки-1

Согласно легенде эпизода условный вооруженный противник проник на территорию государства, захватил один из стратегических объектов и взял в заложники всех, кто находился внутри. Задача совместной группировки – отразить нападение главных сил террористической группы, освободить здание и спасти заложников.

Готовы ли бойцы Беларуси и Китая действовать сообща? Итоги антитеррористической тренировки-4

Поддержка с воздуха – боевые самолеты М-35, автожиры-разведчики и настоящий «рой» боевых беспилотников. Уже на земле удары артиллерией усиливают противотанковые ракетные комплексы, с дальних точек бьет гранатомет «Пламя» и БТР-82. Бойцы продвигаются «двойками» и штурмом берут позицию противника. По опыту последних вооруженных конфликтов тщательно отрабатываются боевые действия с беспилотниками-разведчиками и усиленными гранатами.

Готовы ли бойцы Беларуси и Китая действовать сообща? Итоги антитеррористической тренировки-7

Евгений Ярцев, начальник отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Задачи разрабатывались исходя из тех обстоятельств, которые могут возникнуть в рамках выполнения задач на любой территории государства, по захвату объектов, территорий. Исходя из этого разрабатывались задачи, рассматривался вопрос вероятного характера действий противника.

Готовы ли бойцы Беларуси и Китая действовать сообща? Итоги антитеррористической тренировки-10

Во время тренировки военнослужащие из Беларуси и Китая отработали беспарашютное десантирование, эвакуацию на тросах, прыжки в дневное и ночное время, форсировали и преодолели водную преграду с техникой, развили взаимодействие на местности. Выполнение задачи оценили на отлично. Особенно командный штаб отмечает слаженную работу даже в условиях языкового барьера.

Подробности в видео.

# Военные учения # общество

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