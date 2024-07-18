Готовы ли бойцы Беларуси и Китая действовать сообща? Итоги антитеррористической тренировки

Финальный аккорд совместной белорусско-китайской антитеррористической тренировки «Атакующий сокол» разыграли на полигоне под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевой выход стал экзаменом на слаженность, профессионализм и готовность действовать сообща для военнослужащих из Беларуси и Китая. О едином боевом духе – репортаж наших корреспондентов.

Согласно легенде эпизода условный вооруженный противник проник на территорию государства, захватил один из стратегических объектов и взял в заложники всех, кто находился внутри. Задача совместной группировки – отразить нападение главных сил террористической группы, освободить здание и спасти заложников.

Поддержка с воздуха – боевые самолеты М-35, автожиры-разведчики и настоящий «рой» боевых беспилотников. Уже на земле удары артиллерией усиливают противотанковые ракетные комплексы, с дальних точек бьет гранатомет «Пламя» и БТР-82. Бойцы продвигаются «двойками» и штурмом берут позицию противника. По опыту последних вооруженных конфликтов тщательно отрабатываются боевые действия с беспилотниками-разведчиками и усиленными гранатами.

Евгений Ярцев, начальник отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Задачи разрабатывались исходя из тех обстоятельств, которые могут возникнуть в рамках выполнения задач на любой территории государства, по захвату объектов, территорий. Исходя из этого разрабатывались задачи, рассматривался вопрос вероятного характера действий противника.