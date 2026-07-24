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Новости по тегу #Судебная система Беларуси

Дворец Независимости принял представительниц судебной власти Беларуси
24 июля 2026 18:20

Дворец Независимости принял представительниц судебной власти Беларуси

Собирал деньги на лечение ребенка, а тратил на красивую жизнь – вынесен приговор гродненскому блогеру
16 июля 2026 17:29

Собирал деньги на лечение ребенка, а тратил на красивую жизнь – вынесен приговор гродненскому блогеру

Беларусь ждет от Германии правовой оценки действий нацистского преступника Ганса Зиглинга
07 мая 2026 17:09

Беларусь ждет от Германии правовой оценки действий нацистского преступника Ганса Зиглинга

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей
24 апреля 2026 16:58

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси
03 апреля 2026 05:53

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси

Вопросы семейно-правовых отношений рассмотрели на пленуме Верховного суда
26 марта 2026 17:03

Вопросы семейно-правовых отношений рассмотрели на пленуме Верховного суда

Первого немецкого офицера СС посмертно судят в Беларуси. В чём обвиняют карателя?
26 января 2026 16:58

Первого немецкого офицера СС посмертно судят в Беларуси. В чём обвиняют карателя?

Руководителей хозяйства, виновных в массовом падеже скота, осудили в Червенском районе
06 декабря 2025 18:24

Руководителей хозяйства, виновных в массовом падеже скота, осудили в Червенском районе

Здание Апелляционного экономического суда открыли в Минске
03 декабря 2025 11:17

Здание Апелляционного экономического суда открыли в Минске

Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде
20 ноября 2025 08:23

Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде

В Беларуси сформирован судейский корпус Апелляционного экономического суда
27 октября 2025 17:24

В Беларуси сформирован судейский корпус Апелляционного экономического суда

Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 белорусов
20 октября 2025 11:12

Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 белорусов