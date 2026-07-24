Новости по тегу #Судебная система Беларуси

Гости смогли заглянуть за кулисы большой политики, где пишется история.
Суд вынес приговор гродненскому блогеру, который организовал нелегальный сбор средств на лечение больного ребенка.
Полвека назад в Мюнхене следствие против него было прекращено за отсутствием вины.
Генеральная прокуратура продолжает устанавливать новые факты злодеяний нацистов и их пособников.
Стоит задача по переходу от реактивного к опережающему законотворчеству.
Новые подходы обеспечат более оперативную и адресную помощь тем, кто нуждается в судебной поддержке в сфере семейных отношений.
На его совести убийства больше 1700 человек. Палач Ганс Ойген Зиглинг – исполнитель преступных приказов руководства нацистской Германии.
С новым руководством падеж скота на предприятии сократился до минимума.
Здание 1936 года постройки реконструировано с сохранением исторического облика.
Александр Ермольчик лишал жизни людей путем расстрела, сожжения заживо, удушения и истязаний, при этом проявляя к ним особую жестокость. Всего в этом деле 25 эпизодов преступной деятельности.
В его компетенции будет рассмотрение гражданских дел по экономическим спорам, вытекающим из хозяйственных правоотношений, а также надзор за деятельностью нижестоящих судов.
Верховный суд приступил к рассмотрению очередного дела о геноциде белорусского народа.
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