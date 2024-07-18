Лукашенко: все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике
Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобный разговор велся около шести лет назад, напомнил Александр Лукашенко. Тогда в центре внимания были вопросы подготовки изменений в Основной закон страны (большую работу в этой части проделали и участники нынешней встречи). Сегодня дополнения приняты и действуют, но вопрос в качестве реализации положений и принципов Конституции.
Ввиду ее обновления Конституционный Суд также расширил свои полномочия. Главу государства интересовало, выполняет ли он стоящие перед ним задачи в полном объеме? Ведь как подчеркнул Александр Лукашенко, от активности суда зависит действенность защиты правопорядка в стране. Президент выделил ряд актуальных вопросов. В первую очередь, речь о праве толковать Основной закон. Так, органы госуправления могут обращаться в Конституционный Суд с целью проверить, соответствуют ли нормативные акты Конституции. Что важно, почву для подобных проверок должен готовить и сам суд. Через практическую деятельность можно увидеть возможные проблемы в правоприменении, считает Александр Лукашенко. Еще один вопрос Президента связан с такой новацией как конституционная жалоба. Внедрение подобной возможности было инициативой самого суда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Граждане получили возможность обращения в Конституционный Суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично. Что делает Конституционный Суд для того, чтобы люди могли реально воспользоваться этим правом? Вы должны доступно рассказывать им, что конституционная жалоба – это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции. И если мы ввели прямой доступ к конституционному правосудию, считаю недопустимым формальное рассмотрение конституционных жалоб граждан.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Мы сделали анализ процессуального законодательства по различным категориям дел, где-то примерно от 8 до 9 месяцев этот период, чтобы пройти и исчерпать все средства. Поэтому сегодня нам в Конституционный Суд поступило более 300 обращений, но пока они не соответствуют этим критериям. В ближайшее время мы надеемся, что с учетом всех установленных критериев на уровне закона, нам поступят уже действительно надлежаще оформленные конституционные жалобы, и мы будем их рассматривать по существу. Поэтому начальный период реализации конституционной жалобы показал, что данный правовой институт востребован гражданами для защиты своих прав и свобод, однако проблема инициирования конституционного контроля непосредственно гражданами – неготовность соблюдать в полной мере те юридические критерии, которые установлены в законе. Поэтому очевидно, что уровень юридической помощи должен быть повышен, в том числе со стороны у нас адвокатского сообщества.
«Нам надо убрать все лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси.