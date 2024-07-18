Лукашенко: все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике

Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобный разговор велся около шести лет назад, напомнил Александр Лукашенко. Тогда в центре внимания были вопросы подготовки изменений в Основной закон страны (большую работу в этой части проделали и участники нынешней встречи). Сегодня дополнения приняты и действуют, но вопрос в качестве реализации положений и принципов Конституции.

Ввиду ее обновления Конституционный Суд также расширил свои полномочия. Главу государства интересовало, выполняет ли он стоящие перед ним задачи в полном объеме? Ведь как подчеркнул Александр Лукашенко, от активности суда зависит действенность защиты правопорядка в стране. Президент выделил ряд актуальных вопросов. В первую очередь, речь о праве толковать Основной закон. Так, органы госуправления могут обращаться в Конституционный Суд с целью проверить, соответствуют ли нормативные акты Конституции. Что важно, почву для подобных проверок должен готовить и сам суд. Через практическую деятельность можно увидеть возможные проблемы в правоприменении, считает Александр Лукашенко. Еще один вопрос Президента связан с такой новацией как конституционная жалоба. Внедрение подобной возможности было инициативой самого суда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Граждане получили возможность обращения в Конституционный Суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично. Что делает Конституционный Суд для того, чтобы люди могли реально воспользоваться этим правом? Вы должны доступно рассказывать им, что конституционная жалоба – это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции. И если мы ввели прямой доступ к конституционному правосудию, считаю недопустимым формальное рассмотрение конституционных жалоб граждан.