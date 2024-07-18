Без электричества остаются 307 небольших населённых пунктов Гомельской области

Вот уже трое суток команда спасателей, энергетиков, лесников, строителей, работников ЖКХ, сотрудников внутренних дел и многочисленных добровольцев борется с последствиями стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важен вклад каждого.

Помощь наиболее пострадавшей от стихии Гомельской области поступает со всей страны. Сейчас в регионе работают больше 180 аварийных бригад и 260 единиц техники. Специалисты устраняют обрывы проводов, нарушения в работе трансформаторных подстанций, заменяют опоры. В ряде районов отсутствует связь. Более 40 бригад мобильных операторов подключают свои вышки к генераторам. Они дополнительно закупаются и для подключения других потребителей. Поэтапно продвигается работа в Мозырском районе. Специалисты работают круглосуточно. Ночью – при свете фонарей. За сутки электричество уже восстановлено в 36 населенных пунктах.

Василий Козлович, заместитель главного инженера филиала «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»:

Все стремятся как можно быстрее подать напряжение, свет в дома людей. Изначально у нас в наших Мозырских электросетях из семи районных центров пять было отключено, включая самый большой город Мозырь, был погашен. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Сейчас идут работы по восстановлению электроснабжения в прилегающих деревнях. Порядка 50 бригад из всех областей нашей республики прибыли к нам и сейчас помогают нам восстанавливать наши сети.

По оперативным данным, в Гомельской области пока без света остаются 307 деревень. Опубликован график их подключения. Всю актуальную информацию можно отследить на сайте Гомельского облисполкома. Основные работы будут завершены в течение дня.