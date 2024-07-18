Русый проинспектировал ход жатвы в пострадавшей от непогоды Брестской области

Аграрии Беларуси возобновили темпы уборочной, в закромах уже более 2 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах Брестская область, за ней Гродненская и Гомельская. Все регионы за исключением Витебского завершили уборку озимого ячменя. Параллельно идет теребление льна. Уже обработано 16,5 тысячи гектаров. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Перед сельхозпроизводителями стоит задача и максимально подготовить почву для посева озимых. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Командная работа, или как выглядит полевая симфония. Концентрация техники – от комбайна до пресс-подборщика. На хозяйство «Остромечево» – по площадям одно из крупнейших в Брестском районе – приходится треть валового сбора зерна. Планируют выйти уже на ритмичную жатву – по 7 % площадей под уборку в день. В хозяйстве уже убрали одну пятую часть площадей зерновых. Справились с озимым рапсом. Лидирующие позиции в районе по урожайности – почти 44 центнера с гектара. Это выше среднего. На дожди не пеняют, а скорее благодарят.

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:

В уборку это не очень удобно, но, учитывая, что у нас легкие почвы и влага очень нужна кукурузе, сахарной свекле, травам, мы не огорчились осадкам. Поле просохло, начали дальнейшую уборку. Я думаю, 27 комбайнов справятся с задачей. Нагрузка на один комбайн – чуть более 200 гектаров. При хорошей погоде и хорошей влажности мы можем убрать весь урожай за 2 недели.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Уровень культуры земледелия, когда вслед за комбайнами проходят пресс-подборщики, эти тюки соломы увезут в течение нескольких дней, ведь уже сегодня нужно думать об озимом севе.

Уборочная кампания в Брестской области на особом контроле. Таково поручение Президента во время недавнего масштабного кадрового дня. Руководитель Брестской области Юрий Шулейко был назначен на должность вице-премьера. А за регионом закрепили тех, кто должен курировать работу.

Лукашенко прокомментировал назначение Шулейко: думаю, что у тебя получится.

Сенатор Михаил Русый уже проинспектировал ход жатвы в регионе. Внимание – пострадавшим районам вследствие непогоды. Оперативные решения – сразу на местах. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству:

Как всегда, Брестчина отличается тем, что есть высокий уровень организованности. Есть вопросов много технологических. Мы их тут подвинчиваем, подсказываем. Оперативно реагируют. Государственный заказ должен выполняться. По зерну, ячменю, рапсу – непременные требования. Закрома Родины должны быть всегда полные. Для этого есть все. Спать не надо за плугом, как говорят крестьяне. Эти вопросы мы держим на контроле.