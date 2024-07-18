Русый проинспектировал ход жатвы в пострадавшей от непогоды Брестской области
Аграрии Беларуси возобновили темпы уборочной, в закромах уже более 2 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах Брестская область, за ней Гродненская и Гомельская. Все регионы за исключением Витебского завершили уборку озимого ячменя. Параллельно идет теребление льна. Уже обработано 16,5 тысячи гектаров. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Перед сельхозпроизводителями стоит задача и максимально подготовить почву для посева озимых.
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Командная работа, или как выглядит полевая симфония. Концентрация техники – от комбайна до пресс-подборщика. На хозяйство «Остромечево» – по площадям одно из крупнейших в Брестском районе – приходится треть валового сбора зерна. Планируют выйти уже на ритмичную жатву – по 7 % площадей под уборку в день.
В хозяйстве уже убрали одну пятую часть площадей зерновых. Справились с озимым рапсом. Лидирующие позиции в районе по урожайности – почти 44 центнера с гектара. Это выше среднего. На дожди не пеняют, а скорее благодарят.
Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:
В уборку это не очень удобно, но, учитывая, что у нас легкие почвы и влага очень нужна кукурузе, сахарной свекле, травам, мы не огорчились осадкам. Поле просохло, начали дальнейшую уборку. Я думаю, 27 комбайнов справятся с задачей. Нагрузка на один комбайн – чуть более 200 гектаров. При хорошей погоде и хорошей влажности мы можем убрать весь урожай за 2 недели.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Уровень культуры земледелия, когда вслед за комбайнами проходят пресс-подборщики, эти тюки соломы увезут в течение нескольких дней, ведь уже сегодня нужно думать об озимом севе.
Уборочная кампания в Брестской области на особом контроле. Таково поручение Президента во время недавнего масштабного кадрового дня. Руководитель Брестской области Юрий Шулейко был назначен на должность вице-премьера. А за регионом закрепили тех, кто должен курировать работу.
Лукашенко прокомментировал назначение Шулейко: думаю, что у тебя получится.
Сенатор Михаил Русый уже проинспектировал ход жатвы в регионе. Внимание – пострадавшим районам вследствие непогоды. Оперативные решения – сразу на местах.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству:
Как всегда, Брестчина отличается тем, что есть высокий уровень организованности. Есть вопросов много технологических. Мы их тут подвинчиваем, подсказываем. Оперативно реагируют. Государственный заказ должен выполняться. По зерну, ячменю, рапсу – непременные требования. Закрома Родины должны быть всегда полные. Для этого есть все. Спать не надо за плугом, как говорят крестьяне. Эти вопросы мы держим на контроле.
Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
5 регионов по области пострадали, но больше всего пострадали Пинский и Лунинецкий районы. Это никоим образом не скажется на недоборе урожая в целом по области. Видим, что урожай сформирован, видим неплохую урожайность, более 40 ц/га. Более 33 ц/га получаем рапса. Аграрии области намерены достойно завершить уборку.
В целом в стране уборочная кампания уже вернула прежний темп. В закромах пятая часть зерновых площадей и около двух третей озимого рапса. Зерно уже поступает в счет госзаказа. По предварительным оценкам, ураган нанес в 6 раз меньше ущерба посевам, чем аномальная прошлогодняя засуха.
Подробности в видео.