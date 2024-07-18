Ольга Чуприс: нормативные правовые акты должны быть более понятны, доступны для людей и просты в применении

Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Еще один вопрос Президента связан с такой новацией как конституционная жалоба. Внедрение подобной возможности было инициативой самого суда. Уже поступило порядка 300 обращений, однако отвечают критериям подобной жалобы только 78.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси:

Конституционная жалоба – это, конечно, обжалование нормы. То есть Конституционный Cуд не вправе перепроверять решения различных инстанций в отношении конкретного гражданина. В некоторых странах конституционные суды обладают таким полномочием. Это называется индивидуальная конституционная жалоба. У нас нормативная конституционная жалоба, то есть Конституционный Cуд проверяет конституционность нормы, на основе которой вынесены эти правоприменительные решения. И если она не конституционна, Конституционный Cуд исключает ее из правовой системы, и законодатель обязан внести изменения в законодательство, а наши суды пересматривают свои решения, принятые ранее в отношении этого гражданина. И уже тем самым он получает свою правовую защиту. «Нам надо убрать все лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси.

Цель такой ревизии – сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании и выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам Президента. Александр Лукашенко подчеркнул, что в данной ревизии должны принять участие все без исключения государственные органы, а также граждане. На Национальном правовом портале появится соответствующая рубрика.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Президент выстраивает такую линию, очень правильную линию, от изменения Конституции. Дальше мы принимаем концепцию правовой политики. Дальше мы все законодательство выстраиваем под Конституцию, начали выстраивать законы, приняли все необходимые. Дальше указы посмотрели Президента. А сейчас перешли к такому уровню, как акты правительства и ведомственные акты. И, в общем-то, логика эта должна привести к тому, что, в первую очередь, количество актов должно значительно сократиться. Они должны быть более понятны, более доступны для людей и соответственно более просты в применении.