Главный лейтмотив разговора – неизбежность построения нового миропорядка и личная ответственность каждого глобального игрока за свои шаги. Примером такого процесса выступает затяжной конфликт между США и Ираном, который сегодня напрямую трансформирует систему международной безопасности. Напряженность на Ближнем Востоке дестабилизирует мировые энергетические рынки и повышает риски прямого военного столкновения, причем с вовлечением третьих стран. Детальный анализ кризиса представил белорусский лидер в интервью ближневосточному телеканалу. Александр Лукашенко подчеркнул: в основе эскалации лежит отсутствие у ключевых мировых игроков четкой стратегии «завтрашнего дня» и нежелание просчитывать долгосрочные последствия своих действий.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В политике нет места чувствам, личным обидам, симпатиям – только национальные интересы. Это, может быть, мы могли бы и оставить за кадром. Он угрожал нашей стране. Естественно, в этой связи Президент достаточно резко высказался в его адрес. А то, что сейчас он говорит о том – пусть он меня извинит, – это просто определенный дипломатический жест. Свидетельствующий о том, что мы, скажем так, выше каких-то личных амбиций, симпатий или антипатий ставим мир и государственные интересы. Повторяю: мы не боимся Украину или какую-то другую страну. Все заявления, которые делает Президент, он делает во благо белорусского народа, белорусского общества, выполняя свои функции как главы государства. А его основная задача заключается в том, чтобы защитить наше Отечество от тех рисков, вызовов и угроз, которые, к сожалению, в современном мире приобретают все более и более гипербальный характер.

Интервью Александра Лукашенко вызвало резонанс в международном экспертном сообществе и крупнейших мировых СМИ. Заявления Президента широко цитируют ведущие медиа. Такой колоссальный интерес доказывает: честная и реалистичная оценка геополитики сегодня на вес золота. Полуторачасовой диалог транслировался на многомиллионную аудиторию абсолютно полностью – без цензуры и монтажа.

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