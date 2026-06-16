Усадьба Наполеона Орды – одно из чудес Ивановского района! Побывали на малой родине знаменитого белоруса

В программе «Путевка BY» побывали на малой родине знаменитого композитора, художника и литератора Наполеона Орды. Благодаря этому путешественнику и талантливому летописцу мы можем представить, как выглядели белорусские земли в XIX веке. Отправляемся в прошлое!

Родовое гнездо, свое место силы Наполеон Орда зарисовал трижды. К дому вела тенистая липовая аллея, благоухал фруктовый сад. Был свой парк, огород, пруды и хозпостройки. Во время Великой Отечественной войны, по словам местных жителей, здесь случился страшный пожар. Сохранились лишь остатки фундамента.

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни.

В 2004-м проводят археологические раскопки и начинают постепенно возрождать историю. Осенью 2021-го усадебный дом встретил первых гостей уже как музей. Это одно из чудес Ивановского района. Великолепные интерьеры – как на страницах классических романов. Театрализация и шляхетские танцы помогают туристам прочувствовать эпоху сполна.

Надежда Сакович, научный сотрудник усадебного дома Наполеона Орды: У нас прадстаўлены быт таго часу. Нажаль, не Напалеона Орды, таму што у нас не захавалася прадметаў мэблі, да якіх калісьці дакранаўся наш вялікі зямляк. У нас прадметы XVII-XIX стагоддзя.

Гэта была калекцыя калекцыянера, рэставратара з Мінску Мікалая Мікалаевіча Сечка. Гэта ўжо нашы фонды. Усю калекцыю мы выкупілі.

Гэты пакой мы назвалі «Вялікая зала». Магчыма, тут праходзілі балы. Тут мы бачым прадстаўнікоў таго часу – гэта шляхцічы. А дэвізам жыцця ў гэтых людзей былі словы, яны гаварылі: славу – Айчыне, сэрца – жанчыне, а гонар – нікому.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Интерьер, конечно, очень впечатляет, особенно этот шкаф – просто шедевр. Такое ощущение, что из королевского дворца его сюда доставили.

Надежда Сакович:

На самай справе цікавы гэтаы экспанат. На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь іх тры. Гэта шафа крэдзенс другой паловы XVII стагоддзя. Яна зроблена з розных матэрыялаў: тут і палісандр, арэх, чырвонае дрэва. І самы дарагі, рэдкі, цвёрды матэрыял – гэта эбэнавае дрэва, альбо чорнае дрэва.