Используйте то, что в стране уже есть! Лукашенко затронул тему подготовки спортсменов в межсезонье

Совещание во Дворце Независимости 16 июня было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Александр Лукашенко масштабировал разговор до перспектив отечественного спорта вообще, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новость за новостью – хоккеисты, тренеры ушли в другие клубы. Амбиции, деньги, перспективы – у них. А у нас? Кто будет играть, кто станет у руля – пока еще вопрос вопросов. Ответа нет. Возможно, кто-то рассчитывал его получить сегодня от первого лица.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня половина межсезонки прошла, а у вас нет ни команды, ни тренера! Как вы будете готовиться к сезону? На земле, как вы говорите, они должны быть подготовлены к сезону. А вы не готовы! Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где… Отдыхаете!

Но Президента интересует не «кто»и «как», а что в итоге. И помнят ли о сверхзадаче.