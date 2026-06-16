Используйте то, что в стране уже есть! Лукашенко затронул тему подготовки спортсменов в межсезонье
Совещание во Дворце Независимости 16 июня было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Александр Лукашенко масштабировал разговор до перспектив отечественного спорта вообще, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новость за новостью – хоккеисты, тренеры ушли в другие клубы. Амбиции, деньги, перспективы – у них. А у нас? Кто будет играть, кто станет у руля – пока еще вопрос вопросов. Ответа нет. Возможно, кто-то рассчитывал его получить сегодня от первого лица.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня половина межсезонки прошла, а у вас нет ни команды, ни тренера! Как вы будете готовиться к сезону? На земле, как вы говорите, они должны быть подготовлены к сезону. А вы не готовы! Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где… Отдыхаете!
Но Президента интересует не «кто»и «как», а что в итоге. И помнят ли о сверхзадаче.
Лукашенко призвал делать ставку на отечественных хоккеистов.
Александр Лукашенко:
Финансы, пресс-секретарь, песню надо было разучить и прочее. Так вы используйте то, что у нас в стране уже есть. А мы создали дублирующие структуры. Это что за бардак в стране?! Докладывают не очень приглядную картину. Там Каркоцкого и три человека достаточно, чтобы выполнять специфические функции. А все остальное – надо привлечь, что есть в стране.