Лукашенко призвал Киев переступить через амбиции ради преодоления последствий конфликта
Ситуация на Ближнем Востоке, конфликт в Украине, контакты Беларуси с США и Евросоюзом и нарастающая милитаризация европейских стран. Накануне вечером вышла полная версия интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявления белорусского лидера вызвали огромный резонанс в глобальном медиапространстве. Собеседником Президента Беларуси стала известная ведущая Мелинда Карен Нусифора, которая призналась: для нее этот разговор стал особенным и самым разносторонним опытом в карьере.
Полтора часа откровенного диалога транслировались на многомиллионную аудиторию абсолютно полностью – без цензуры и монтажа. Одной из ключевых тем диалога стали отношения с Украиной и угрозы, которые исходят со стороны Киева. Александр Лукашенко предельно откровенно прокомментировал агрессивные выпады украинского руководства, включая заявления о возможных ударах беспилотниками по объектам в Беларуси.
«Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского.
Беларусь не стремится к роли классического посредника в чужих геополитических играх, понимая все риски и возможные последствия. Однако Минск как и прежде заинтересован в скорейшем мире, ведь конфликт полыхает прямо у наших границ. Александр Лукашенко убежден: славянские народы должны сами определить свое будущее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем – Лукашенко, Путин и Зеленский – и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Но я вижу, что это предложение не исчезло, оно не забыто. Думаю, что Владимир Александрович Зеленский, неглупый же человек, наконец-то поймет. Переступит (он и другие) через обиды, через амбиции, через смерть тысяч и тысяч людей, и мы начнем договариваться, начнем думать о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло.
Этот призыв к славянскому единству и здравому смыслу стал логической точкой в обсуждении украинского кризиса. Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал позицию государства: Минск видит будущее региона не в бесконечной эскалации в угоду западным интересам, а в тяжелом, но необходимом трехстороннем диалоге, который только и способен остановить гибель людей и вернуть мир на славянскую землю.
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