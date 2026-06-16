Ситуация на Ближнем Востоке, конфликт в Украине, контакты Беларуси с США и Евросоюзом и нарастающая милитаризация европейских стран. Накануне вечером вышла полная версия интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявления белорусского лидера вызвали огромный резонанс в глобальном медиапространстве. Собеседником Президента Беларуси стала известная ведущая Мелинда Карен Нусифора, которая призналась: для нее этот разговор стал особенным и самым разносторонним опытом в карьере. Полтора часа откровенного диалога транслировались на многомиллионную аудиторию абсолютно полностью – без цензуры и монтажа. Одной из ключевых тем диалога стали отношения с Украиной и угрозы, которые исходят со стороны Киева. Александр Лукашенко предельно откровенно прокомментировал агрессивные выпады украинского руководства, включая заявления о возможных ударах беспилотниками по объектам в Беларуси. «Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского.

Беларусь не стремится к роли классического посредника в чужих геополитических играх, понимая все риски и возможные последствия. Однако Минск как и прежде заинтересован в скорейшем мире, ведь конфликт полыхает прямо у наших границ. Александр Лукашенко убежден: славянские народы должны сами определить свое будущее.