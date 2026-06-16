«Этого Америка не переживет». Президент Беларуси оценил вероятность начала наземной операции США в Иране

Вопросы глобальной безопасности, милитаризация европейского континента, перспективы ядерного разоружения, а также пути урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Украине стали ключевыми темами интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», полная версия которого вышла в эфир 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный лейтмотив разговора – неизбежность построения нового миропорядка и личная ответственность каждого глобального игрока за свои шаги. Примером такого процесса выступает затяжной конфликт между США и Ираном, который сегодня напрямую трансформирует систему международной безопасности. Напряженность на Ближнем Востоке дестабилизирует мировые энергетические рынки и повышает риски прямого военного столкновения, причем с вовлечением третьих стран. Детальный анализ кризиса представил белорусский лидер в интервью ближневосточному телеканалу. Александр Лукашенко подчеркнул: в основе эскалации лежит отсутствие у ключевых мировых игроков четкой стратегии «завтрашнего дня» и нежелание просчитывать долгосрочные последствия своих действий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда, начиная что-то, надо думать о том, что будет после этого, что будет потом. Соединенные Штаты Америки нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которую надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот. Поэтому надо думать, если ты особенно вторгаешься в чужую страну.

Ну что дальше? Иран ракетами не победить. Огромная территория. Ни одну из стран невозможно победить ракетами. Да, можно разбить, разрушить и так далее. Но нужна наземная операция. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Этого Америка не переживет. Особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки против правящей Республиканской партии.

Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки. Да, израильское лобби в Соединенных Штатах Америки, еврейское лобби очень мощное. Это мы признаем, богатые, мощные люди, они влияют. Но ты – Президент. Твои советники, помощники по национальной безопасности, министерство не то войны, не то обороны и так далее, Госсекретариат, они же тоже головой должны были думать: «Что потом?».