Лукашенко: россияне на фронте более успешны, чем ВСУ

О войне и мире, милитаризации Европы, всеобщем ядерном разоружении, а также разрешении конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Эти темы обсуждались во время интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия». Полная версия беседы вышла 15 июня вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительная часть разговора ожидаемо была посвящена украинскому вопросу. Президент Беларуси дал свою оценку ситуации, заявив, что российские войска на фронте в Украине более успешны, чем ВСУ. Глава государства отметил, что в Украине понимают, какое значение сейчас имеет противостояние за территорию Донбасса. Однако там остро не хватает людей для участия в боевых действиях и есть вопросы по наличию оружия. Глава государства напомнил, как Москва пошла на беспрецедентный шаг, чтобы остановить гибель людей и запустить процесс мирного урегулирования. По просьбе зарубежных политиков Владимир Путин согласился отвести передовые части от украинской столицы. Александр Лукашенко констатировал: многие до сих пор считают это решение ошибкой, но это был жест доброй воли со стороны России, направленный на скорейшее достижение мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Судите сами, кто прав, кто виноват в этом деле. Но мы опирались (и я в том числе) на объективные вещи, которые происходили на поле боя. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные, представители Генштаба считают, что если бы тогда россияне продолжили наступление, уже в Киеве, то там ни Зеленского, никого бы не осталось. В очередной раз, наверное, я знаю эти силы, обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. А дальше война затянулась, пятый год идет война, никто целей не добился. Но откровенно, россияне на поле боя более успешны и продвигаются. Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались (и очень сильно окопались) войска Украины, дни будут их сочтены.